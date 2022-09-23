Politico сообщила о препятствиях для поставок американских танков Украине

США и Германия медлят с решением о поставках Украине современных танков M1 Abrams и Leopard, «отчасти из-за проблем с обучением и логистикой», сообщили источники газеты

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Украина попросила Запад о срочных поставках современных танков, чтобы добиться успеха при контрнаступлении на северо-востоке страны, однако западные государства медлят с ответом на просьбу, сообщает Politico со ссылкой на семь источников.

Со слов собеседников издания, «танки заняли первое место в списке желаний Киева», запрос стал еще более актуальным после объявления в России частичной мобилизации, которая, по уверениям российских властей, затронет 300 тыс. человек.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что Киеву нужны американские M1 Abrams и немецкие Leopard. Однако, по словам американских чиновников, источников в конгрессе и собеседников с украинской стороны, представители национальной безопасности в США и Германии медлят с поставкой танков, «отчасти из-за проблем с обучением и логистикой».

Танки М1 сильно отличаются от бронетехники советского производства, которую сейчас эксплуатирует Украина, пишет Politico. «Передать Украине не только танки американского производства, но и детали для их обслуживания — довольно сложное препятствие», — цитирует издание американского чиновника. Генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе, отметил, что для управления M1 необходима подготовка и указал на большой расход топлива.

По словам собеседника газеты, немецкие Leopard больше подходят для участия в боевых действиях на Украине, поскольку по характеристикам они более схожи с советскими танками, и требуют меньше топлива, чем Abrams. Однако Берлин неоднократно отклонял запрос Киева на поставку техники, а министр обороны Германии Кристин Ламбрехт на днях сообщила о договоренности страны с партнерами по НАТО «не предпринимать таких действий в одностороннем порядке». Глава Минобороны отметила, что пока ни одна страна не поставила Украине боевые машины пехоты или боевые танки западного производства.

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В начале сентября Die Welt написала, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Берлин попросил Германию о поставках новейших танков, но канцлер Олаф Шольц не дал на это согласие. После этого, а также слов Ламбрехт, украинский президент Владимир Зеленский призвал Берлин не ждать, пока другие страны начнут поставки, а быть независимым в этом вопросе.

Российское Минобороны, говоря о контрнаступлении Украины, утверждает, что попытки безуспешны и ВСУ несет потери. 10 сентября ведомство сообщило о решении перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма в Харьковской области, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении. Со слов министра Сергея Шойгу, это нужно «для усиления ударных возможностей российских войск» в регионе.