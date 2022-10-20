Шольц сравнил разговоры о быстрой победе России с «потемкинской деревней»

В ударах России по Украине и частичной мобилизации читаются «признаки отчаяния», сказал Шольц. Канцлер выразил уверенность, что Путин считает Европу слабой и «спекулирует» на этом. «Он ошибается. Мы не слабые», — подчеркнул Шольц

Олаф Шольц (Фото: David Hecker / Getty Images)

Россия не сможет сломить единство западных стран по ситуации вокруг Украины, ожидание Москвой «быстрой победы» над Киевом не оправдалось, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц во время выступления в бундестаге. Его слова передает Reuters.

«Вся ложь и пропаганда, разговоры о «специальных операциях» и быстрых победах — все это было просто фасадом, как в потемкинской деревне», — сказал он.

Без ответа не останется и «последняя эскалация» со стороны России, продолжил Шольц, говоря об ударах по энергетическим объектам на Украине. Такие действия, уверен он, лишь укрепят единство и решимость Украины и ее партнеров. Немецкий канцлер подчеркнул: «Тактика выжженной земли не поможет России выиграть войну». Канцлер Германии назвал ракетные удары российских войск по Украине «террором», увидев в них признаки отчаяния. Они же проявились при «мобилизации русских мужчин на войну», указал Шольц.

Справедливые условия мира на Украине будут заключаться не в «диктаторских» условиях, продолжил он, а на основании обеспечения обороноспособности, независимости и территориальной целостности страны.

«Он (президент Владимир Путин. — РБК) хочет посеять страх, разделить и запугать. Он спекулирует на нашей слабости. Но он ошибается. Мы не слабые», — резюмировал глава немецкого правительства.

По данным Шольца, Германия освободилась от зависимости от российского газа, сейчас работа ведется над снижением цен на энергоносители. В числе мер — заключение новых контрактов на газовые поставки от других поставщиков.

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Россия ввела войска на Украину около восьми месяцев назад — в ночь на 24 февраля. В июле Шольц не исключил, что боевые действия на Украине могут продолжаться годами.

В начала марта министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что спецоперация продлится до достижения поставленных целей, в конце августа он связал замедление российских войск со стремлением избежать жертв среди мирного населения.

В Кремле в апреле выражали надежду завершить спецоперацию «в обозримом будущем», в середине октября там допустили достижение целей с помощью переговоров с Киевом. При этом Украина от переговоров уходит, подчеркнул представитель президента Дмитрий Песков.

Путин в сентябре говорил о неизменности плана спецоперации. «Уверен, ничего мы не потеряли [после 24 февраля]. Главное приобретение — укрепление нашего суверенитета. Поляризация пойдет только на пользу. Все ненужное и вредное будет отторгнуто. Будем только набирать темпы», — заверил президент России.