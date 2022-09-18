Глава Минобороны Германии отказалась поставлять Киеву танки «в одиночку»
Германия пока не будет отправлять на Украину боевые танки западного образца, например Leopard 2, так как не хочет действовать в одиночку, без согласия западных партнеров, заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, передает NTV.
«Мы не хотим, чтобы Германия действовала в одиночку, поэтому мы всегда будем принимать такие решения, консультируясь с нашими партнерами», — сказала Ламбрехт, подчеркнув, что пока ни одна другая страна не поставляла Киеву бронетранспортеры или боевые танки западного образца.
Еще в мае канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что не будет спешить с поставками Киеву тяжелого вооружения, в том числе с отправкой боевых танков западного производства, пока это не сделают США и другие союзники.
О поставках танков Leopard 2 просил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Берлин, однако, как писал в начале сентября Die Welt со ссылкой на источники в украинском правительстве, Шольц не дал на это согласие.
По данным издания, с предложением о поставках 100 танков Leopard 2A7 выступил машиностроительный концерн Krauss-Maffei Wegmann GmbH (KMW). Однако позже выяснилось, что первые машины должны были бы быть готовы к передаче только через 36 месяцев после подписания контракта, а полностью партию планировалось передать в течение 65 месяцев.
Помимо этого, Берлин решил оказывать поддержку Киеву с помощью схем обмена поставляемой на Украину советской техники из стран Восточной Европы на современную немецкую для этих государств. По этой схеме советские танки Т-72 идут на Украину из Польши, а взамен Германия передает Польше свои новые Leopard. Варшава передала Киеву более 200 таких машин, однако позже Spiegel узнал, что переговоры Германии и Польши об обмене вооружений затормозились.
В августе Ламбрехт заявила, что бундесвер (вооруженные силы Германии) почти исчерпал запасы вооружения и больше не может поставлять оружие и военную технику Украине из собственных запасов.