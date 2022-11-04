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США призвали Германию поставить танки на Украину

Госсекретарь Блинкен: США не имеют возражений против поставки Германией танков на Украину
Вашингтон поддерживает все страны в поставках оружия Киеву, каждая страна самостоятельно определяет свою помощь, и США не возражают, если Германия направит Украине танки, сказал Блинкен
Фото: Sean Gallup / Getty Images News
Фото: Sean Gallup / Getty Images News

У США не возникнет возражений в случае решения Германии поставить танки западного образца на Украину, поскольку Киев в них нуждается, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в немецком городе Мюнстер. Трансляция шла на YouTube.

Журналист радиостанции Deutschlandfunk заявил Блинкену, что Германия обладает сотнями бронетранспортеров и танков, однако канцлер Олаф Шольц отказывается передавать их Киеву «по меняющимся причинам». Берлин не поставляет танки западного производства, поскольку США их не поставляют, указал журналист.

«К вопросу о танках: у нас нет возражений. Собственно, мы поддерживаем любую страну, если она решит их поставлять», — ответил Блинкен.

Каждая страна самостоятельно решает каким образом ей поддерживать Украину, США внимательно следят за тем, что ей действительно необходимо и что она может эффективно использовать, продолжил госсекретарь. Блинкен при этом отметил, что вопрос поставок оружия Киеву западные страны коллективно рассматривают во время встреч на базе Рамштайн.

Германия неоднократно указывала, что не станет поставлять танки западного образца на Украину в одиночку. Министр обороны Кристин Лабрехт поясняла, что Берлин будет принимать такие решения, консультируясь с партнерами. Германия поддерживает Украину таким образом, чтобы это не привело к войне НАТО с Россией, говорил Шольц. Канцлер ФРГ подчеркивал: «Я нахожу поспешные действия и самостоятельные усилия Германии сомнительными».

Президент Владимир Зеленский призывал Берлин «быть самостоятельнее» в этом вопросе. «Не давайте, но не пробуйте говорить: сначала Америка, потом Германия, потом будет Польша. Не надо. Каждый должен отвечать за себя», — пояснял он. По данным Politico, танки «заняли первой место в списке желаний Киева», проблема стала еще более актуальной после объявления в России частичной мобилизации 21 сентября.

В Киеве считают, что танки западного образца в результате будут получены. Министр обороны страны Алексей Резников указывал, что в прошлом году США отказались передать Украине переносной зенитный комплекс Stinger, однако за месяц до ввода российских войск поставки были одобрены.

Российская сторона критикует поставки оружия западными странами на Украину, настаивая, что такая ситуация не помешает Москве достичь поставленных целей, а лишь затянет конфликт.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
США Германия Украина поставки оружия танки Госдепартамент США
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