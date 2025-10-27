Зеленский заявил, что Киев просит США о похожем на Tomahawk оружии

Зеленский рассказал, что Украина ведет диалог с США по поводу не только ракет Tomahawk, но и другого подобного оружия, пишет Axios. Украинский президент заявил Трампу, что Киеву «даже не придется немедленно применять ракеты»

Владимир Зеленский (Фото: IMAGO / Philip Reynaers / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев просит у США не только дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk, но и их аналоги, в случае с которыми не нужно тратить на подготовку много времени. Об этом он сообщил Axios.

«Мы говорим не только о Tomahawk. В США есть много подобных вооружений, которые не требуют много времени на подготовку», — сказал Зеленский.

Он также рассказал, что на встрече заявил президенту США Дональду Трампу, что Украине «даже не придется немедленно применять ракеты». По его мнению, если российский лидер Владимир Путин будет знать, что молчание грозит «проблемами с российскими энергетическими объектами», это подтолкнет его к переговорам.



Украинский президент добавил, что его переговоры с Трампом были посвящены «давлению на Россию». «Я думаю, он хотел оказать на нее давление, но не хотел идти на эскалацию или закрывать окно... для дипломатии», — сказал он.

Он добавил также, что надеется на «новые вторичные санкции».

Минфин США 22 октября объявил о санкциях в отношении «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. Под ограничения попали также 34 дочерние компании ЛУКОЙЛа и «Роснефти», расположенные в России. На сворачивание операций с «Роснефтью», ЛУКОЙЛом и их «дочками» министерство дало месяц, объяснив введение мер «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». Россия считает западные санкции незаконными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что экономика страны «функционирует под огромным количеством рестрикций», поэтому у нее уже выработан «определенный иммунитет» против них. Президент России Владимир Путин назвал новые санкции США попыткой оказать давление на Россию. Такие действия, по словам президента, наносят ущерб двухсторонним отношениям. Вместе с тем он отметил, что не видит ничего нового в новых санкциях, хотя они и будут иметь определенные последствия.

В начале октября президент США Дональд Трамп сказал, что «почти принял решение» о поставках ракет Tomahawk Киеву. При этом 17 октября, после встречи с Зеленским, он отметил, что США самим нужны эти ракеты, и выразил надежду, что Tomahawk не понадобятся Киеву. The Wall Street Journal (WSJ) писала о том, что американский президент на встрече заявил Зеленскому, что Украине не стоит рассчитывать на получение Tomahawk в ближайшее время.

Сам Зеленский по итогам переговоров заявил, что США не хотят эскалации ситуации из-за ракет Tomahawk и стороны «решили, что пока публично не будут говорить о дальнобойных ракетах».

Politico сообщало, что причиной неудачи переговоров стало то, что украинская сторона чрезмерно сконцентрировалась на получении Tomahawk, хотя Трамп заранее дал понять, что не будет обсуждать этот вопрос до встречи с Путиным.

Трамп говорил также, что на обучение применению Tomahawk требуется от шести месяцев до года, однако США не планируют обучать других.

Москва осуждает передачу оружия Киеву. Поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk могут разрушить российско-американские отношения, отмечал президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что Москва «должным образом» отреагирует в случае передачи ракет.