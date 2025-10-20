Politico назвало две причины провала переговоров Зеленского и Трампа

Украинская делегация во главе с Зеленским слишком торопилась, неудачно выбрала время для встречи с Трампом, продолжила просить ракеты Tomahawk, поэтому упустила шанс обсудить в том числе поставки других вооружений и СПГ

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским не смогла достичь конкретных договоренностей во время визита в Вашингтон, сообщает Politico со ссылкой на источники. Переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа и американскими компаниями закончились безрезультатно, хотя изначально планировалось подписание масштабных соглашений с оборонными и энергетическими корпорациями, сказал собеседник издания в Республиканской партии.

Провал переговоров связан с двумя основными причинами, говорят источники. Во-первых, украинская сторона чрезмерно сконцентрировалась на получении крылатых ракет Tomahawk, хотя Трамп заранее дал понять, что не будет обсуждать этот вопрос до предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Во-вторых, время визита оказалось неудачным — администрация США была занята урегулированием на Ближнем Востоке и внутренними бюджетными спорами.

Не отказавшись обсуждать Tomahawk, украинская делегация упустила возможность продвинуть другие важные инициативы, пишет издание. В их числе — получение ракет «воздух — воздух» для истребителей F-16 и зенитных ракет для систем ПВО Patriot. Без прогресса остались также вопросы использования замороженных российских активов и увеличения поставок американского сжиженного газа для подготовки к зиме.

Источники Politico отмечают, что украинские власти испытывают растущую тревогу из-за повреждения энергетической инфраструктуры. В Республиканской партии разделяют эти опасения, но считают, что украинской делегации следовало перенести визит и скорректировать приоритеты, отказавшись от несвоевременных запросов.

17 октября в Вашингтоне состоялась встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Переговоры начались с 40-минутного общения с журналистами. В ходе беседы американский лидер неоднократно выражал уверенность в готовности обеих сторон к урегулированию конфликта.

Основными темами переговоров стали возможные поставки Украине американских ракет Tomahawk и предстоящий российско-американский саммит в Будапеште. Перед встречей с Зеленским Трамп поговорил по телефону с Путиным. Российский президент предупредил американского коллегу о «существенном ущербе» для отношений Москвы и Вашингтона в случае поставок Tomahawk на Украину, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.