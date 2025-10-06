 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп заявил, что почти принял решение по поставкам Tomahawk Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Президент США добавил, что хотел бы знать, куда Украина будет отправлять эти ракеты. В сентябре Вэнс сказал, что США обсуждают возможные поставки Киеву Tomahawk

Решение о поставках Украине американских ракет Tomahawk почти принято, заявил президент США Дональд Трамп.

«Да, я почти принял решение, в значительной степени, если подумать. Да, я думаю, что хочу выяснить, что они с ним делают. Вы знаете, куда они их отправляют? Думаю, я должен задать этот вопрос», — ответил Трамп на вопрос журналистов, будут ли США поставлять ракеты Украине или продавать их НАТО и позволить им продавать их Украине.

Tomahawk — многоцелевые ракеты, предназначенные для поражения командных пунктов, радаров, батарей ПВО, аэродромов и других целей. Разработаны в 1970-х компанией General Dynamics. Скорость ракеты — 885 км/ч (0,74 Маха), дальность — 1250–2500 км.

Путин предупредил США о разрушении отношений из-за ракет Tomahawk
Политика
Владимир Путин

В конце сентября Трамп сказал на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в ООН, что он открыт для отмены ограничений на использование Киевом оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России, но точного одобрения на это не дал, выяснила тогда The Wall Street Journal.

После этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты обсуждают возможные поставки на Украину ракет Tomahawk, подчеркнув, что окончательное решение остается за Трампом.

В Кремле после заявлений Белого дома пообещали ответ Москвы в случае передачи ракет. Президент России Владимир Путин заявлял, что применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно, что навредит отношениям Москвы и Вашингтона. Позднее он также отметил, что поставки ракет могут разрушить российско-американские отношения.

Кроме этого, Reuters ранее писал, что, несмотря на заявления представителей Трампа, передача Tomahawk Киеву маловероятна. Как уточняло агентство, Украине, скорее всего, поставят другие системы, с меньшей дальностью действия.

