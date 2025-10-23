 Перейти к основному контенту
Путин оценил новые санкции США

Путин о санкциях: уважающая себя страна никогда не сделает ничего под давлением
США новыми санкциями пытаются надавить на Россию, но уважающие себя государства никогда не делают ничего под давлением, заявил Путин. Он подчеркнул, что меры вредят отношениям стран
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Уважающие себя государства никогда не делают ничего под давлением, заявил президент России Владимир Путин.

Новые санкции США он назвал попыткой оказать давление на Россию. Такие действия, по словам президента, наносят ущерб двухсторонним отношениям.

«Они (санкции. — РБК) на сегодняшний день имеют, конечно, два аспекта — чисто политический и экономический. Что касается политического, это, конечно, попытка оказать давление», — сказал Путин журналистам.

Путин заявил, что встреча с Трампом перенесена
Политика
Владимир Путин

В ночь на 23 октября США ввели новые санкции против России. Они затронули две крупнейшие российские нефтяные компании: Роснефть и ЛУКОЙЛ. Под ограничения «за деятельность или участие в энергетическом секторе экономики Российской Федерации» также попали 34 дочерние компании ЛУКОЙЛа и «Роснефти», расположенные в России.

Все их активы и имущественные интересы, находящиеся на территории США или под контролем американских граждан, были заморожены. Вслед за Соединенными Штатами новый 19-й пакет санкций ввел Евросоюз.

Министр финансов США Скотт Бессент объяснил введение санкций тем, что Путин не был «честен и откровенен» на переговорах по Украине. Американский Минфин, по его словам, ввел ограничения, учитывая «отказ Путина положить конец» конфликту.

Москва подчеркивает, что готова вести переговоры с Киевом, и стремится к завершению конфликта. Вместе с тем российская сторона не согласна на заморозку боевых действий и настаивает на устранении первопричин военной операции.

Россия осуждает западные санкции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что российская экономика функционирует в условиях множества ограничений, и это сформировало у нее «определенный иммунитет» к этим мерам. МИД после введения США санкций против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа отметил, что этот шаг контрпродуктивен и не принесет Москве серьезных проблем.

