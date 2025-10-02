Кремль пообещал дать должный ответ на передачу «Томагавков» Украине
Москва отреагирует «должным образом» в случае передачи Украине американских крылатых ракет Tomahawk, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Должным образом», — ответил представитель Кремля на вопрос, как Россия будет реагировать на этот шаг (цитата по ТАСС).
Материал дополняется
