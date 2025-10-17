 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский рассказал об итогах переговоров с США о ракетах Tomahawk

Зеленский сообщил, что США не поставят Украине ракеты Tomahawk
Сюжет
Военная операция на Украине
Президент Украины на брифинге после встречи с Трампом в Белом доме заявил, что США не хотят эскалации из-за Tomahawk. Путин считает, что передача этих ракет Киеву не изменит соотношение сил на поле боя

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что США не хотят эскалации ситуации из-за ракет Tomahawk. Его слова приводит «РБК Украина».

«Мы с Трампом решили, что пока публично не будем говорить о дальнобойных ракетах. США не хотят эскалации», — сказал Зеленский. «Мы решили, что мы будем работать больше с производством [оружия]», — добавил он.

По его словам, США «получат определенные типы беспилотников».

Украинский лидер сообщил, что Трамп рассказал ему о разговоре с президентом России Владимиром Путиным и их предстоящей встрече в Будапеште. «Все сигналы от россиян для нас не новы, но мы рассчитываем на Трампа, на его давление на Путина, чтобы остановить эту войну», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украине нужны гарантии от США, поскольку «только Трамп имеет диалог с Россией».

Говоря о территориях, Зеленский назвал этот вопрос «чувствительным». «И вы увидите, что это будет сложный этап переговорного процесса. Но я уверен, что переговоры будут», — заключил президент. Россия исключает территориальные уступки Украине.

Зеленский привез Трампу карту с «болевыми точками» России
Политика
Владимир Зеленский

Зеленский на встрече с Трампом предложил обменять американские ракеты Tomahawk на украинские дроны. Глава Белого дома выразил надежду, что конфликт удастся завершить, «даже не думая» о применении этих ракет. «Мы предпочли бы, чтобы «Томагавки» Украине не понадобились, чтобы мы завершили войну», — сказал он, ответив, что Вашингтон был бы заинтересован в обмене Tomahawk на дроны.

Президент России в ответ на возможные поставки Tomahawk на Украину обещал усовершенствовать систему ПВО, чтобы их сбивать. Он также уверен, что передача этих ракет Киеву не изменит соотношение сил на поле боя. Помощник главы государства Юрий Ушаков после телефонного разговора Путина с Трампом, который состоялся накануне, сообщил, что тот предупредил американского коллегу о «существенном ущербе» для отношений между Россией и США в случае поставок ракет на Украину, «не говоря уже о перспективах мирного урегулирования».

Елена Чернышова
Владимир Зеленский Дональд Трамп Tomahawk
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
