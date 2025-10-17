Зеленский рассказал об итогах переговоров с США о ракетах Tomahawk

Президент Украины на брифинге после встречи с Трампом в Белом доме заявил, что США не хотят эскалации из-за Tomahawk. Путин считает, что передача этих ракет Киеву не изменит соотношение сил на поле боя

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что США не хотят эскалации ситуации из-за ракет Tomahawk. Его слова приводит «РБК Украина».

«Мы с Трампом решили, что пока публично не будем говорить о дальнобойных ракетах. США не хотят эскалации», — сказал Зеленский. «Мы решили, что мы будем работать больше с производством [оружия]», — добавил он.

По его словам, США «получат определенные типы беспилотников».

Украинский лидер сообщил, что Трамп рассказал ему о разговоре с президентом России Владимиром Путиным и их предстоящей встрече в Будапеште. «Все сигналы от россиян для нас не новы, но мы рассчитываем на Трампа, на его давление на Путина, чтобы остановить эту войну», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украине нужны гарантии от США, поскольку «только Трамп имеет диалог с Россией».

Говоря о территориях, Зеленский назвал этот вопрос «чувствительным». «И вы увидите, что это будет сложный этап переговорного процесса. Но я уверен, что переговоры будут», — заключил президент. Россия исключает территориальные уступки Украине.

Зеленский на встрече с Трампом предложил обменять американские ракеты Tomahawk на украинские дроны. Глава Белого дома выразил надежду, что конфликт удастся завершить, «даже не думая» о применении этих ракет. «Мы предпочли бы, чтобы «Томагавки» Украине не понадобились, чтобы мы завершили войну», — сказал он, ответив, что Вашингтон был бы заинтересован в обмене Tomahawk на дроны.

Президент России в ответ на возможные поставки Tomahawk на Украину обещал усовершенствовать систему ПВО, чтобы их сбивать. Он также уверен, что передача этих ракет Киеву не изменит соотношение сил на поле боя. Помощник главы государства Юрий Ушаков после телефонного разговора Путина с Трампом, который состоялся накануне, сообщил, что тот предупредил американского коллегу о «существенном ущербе» для отношений между Россией и США в случае поставок ракет на Украину, «не говоря уже о перспективах мирного урегулирования».