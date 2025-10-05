 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Путин предупредил США о разрушении отношений из-за ракет Tomahawk

Путин: поставки США ракет Tomahawk Украине разрушат наметившиеся отношения
Военная операция на Украине
Переговоры России и США
Получение Украиной ракет Tomahawk Украине разрушат позитивные тенденции в отношениях России и США, считает Путин. По его словам, решение Вашингтона не изменит ситуацию на поле боя, но усилит напряжение между странами
(Фото: Рамиль Ситдиков / Sputnik / Reuters)

Поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk производства США могут разрушить российско-американские отношения, заявил президент России Владимир Путин в интервью репортеру ВГТРК Павлу Зарубину.

«Вы говорили об президенте Соединенных Штатов, но там были вопросы, скажем, с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем, высокой точности Tomahawk и так далее. Я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях», — сказал Путин.

Развитие ситуации «зависит не только от нас и не только от меня, добавил он.

В конце сентября глава США Дональд Трамп сказал на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в ООН, что открыт для отмены ограничений на использование Киевом оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России, но точного одобрения на это не дал, выяснила The Wall Street Journal.

После этого вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США обсуждают возможноые поставки на Украину ракет Tomahawk, подчеркнув, что окончательное решение остается за Трампом.

Tomahawk — многоцелевые ракеты, предназначенные для поражения командных пунктов, радаров, батарей ПВО, аэродромов и других целей. Разработаны в 1970-х компанией General Dynamics. Скорость ракеты — 885 км/ч (0,74 Маха), дальность — 1250–2500 км.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после заявлений Белого дома пообещал, что Москва «должным образом» отреагирует в случае передачи ракет, но выразил уверенность, что ни одно вооружение, которое в перспективе может получить Киев, не окажет кардинального влияния на ход боевых действий.

Путин говорил, что применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно, что навредит отношениям Москвы и Вашингтона.

Reuters писал, что, несмотря на заявления представителей Трампа, передача Tomahawk Киеву маловероятна, Украине, скорее всего, поставят другие системы с меньшей дальностью действия.

