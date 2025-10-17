Трамп объяснил позицию США по ракетам Tomahawk

Трамп надеется, что конфликт на Украине удастся урегулировать без применения Tomahawk. Зеленский предложил США вместо ракет поставлять дроны

Дональд Трамп встречается с Владимиром Зеленским в Кабинете министров в Белом доме в Вашингтоне, США, 17 октября 2025 года (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что Украине не понадобятся ракеты Tomahawk. Об этом он заявил во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Трамп отметил, что США самим нужны Tomahawk, а также множество других видов вооружений, которые они отправляют на Украину.

«Одна из причин, по которой мы стремимся упростить этот процесс, заключается в том, что речь идет об огромном количестве очень мощного оружия. Так что это один из вопросов, которые мы будем обсуждать. Надеюсь, что необходимость в них не возникнет. Надеюсь, нам удастся завершить войну, даже не думая о применении «Томагавков», — сказал Трамп.

Зеленский назвал конфликт технологическим и заявил, что «нужны другие средства — множества дронов». Он также предложил Трампу работать вместе и совместно производить дроны.

«У нас много разного оружия. Нам надо обеспечить полную экипировку страны. Мы предпочли бы, чтобы «Томагавки» Украине не понадобились, чтобы мы завершили войну», — сказал Трамп, ответив, что США были бы заинтересованы в обмене Tomahawk на дроны.

Ранее Трамп говорил, что Украина может получить ракеты, если конфликт с Россией останется нерешенным.

Эксперты, опрошенные Financial Times, ранее предположили, что США могут передать Украине от 20 до 50 ракет Tomahawk. Президент России заявил, что Москва будет перехватывать эти ракеты, если они будут поставлены на Украину, и усилит систему противовоздушной обороны.

Москва категорически против поставок оружия на Украину. Путин предупредил, что ракеты Tomahawk будут сбиваться, а их поставка не изменит ситуацию на поле боя, но может негативно сказаться на отношениях между США и Россией.