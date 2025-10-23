США решили не обучать других применять Tomahawk

США не будут обучать других использовать Tomahawk. По его словам, на освоение применения ракет ушло бы до года

На обучение применению американских дальнобойных крылатых ракет Tomahawk требуется от шести месяцев до года, однако США не планируют обучать других. Об этом американский лидер Дональд Трамп сообщил на брифинге в Белом доме во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

«Проблема с Tomahawk, о которой многие не знают: нужно как минимум шесть месяцев, обычно год, чтобы научиться ими пользоваться. Это очень сложное оружие. Так что запустить «Томагавк» сможет только тот, кто уже умеет это делать, — то есть мы, а мы никого обучать не станем», — сказал Трамп.

По словам президента, это вопрос «слишком отдаленного будущего».

Республиканец ранее заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Киеву не стоит рассчитывать на получение Tomahawk в ближайшее время, передавала The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее данным, Трамп «дал понять» Зеленскому, что его приоритетом является окончание российско-украинского конфликта и показал отсутствие своей заинтересованности в каком-либо «территориальном результате».

В начале октября республиканец заявил, что «почти принял решение» о поставках дальнобойных ракет Украине.

Президент России Владимир Путин отмечал, что поставки ракет Tomahawk Киеву могут разрушить российско-американские отношения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Москва «должным образом» отреагирует в случае передачи ракет. Россия выступает против любой помощи Украине.

Встреча Трампа и Зеленского прошла в Вашингтоне 17 октября. Как сообщал Axios со ссылкой на источники, встреча была «непростой», а американский президент вел себя «жестко». Другой источник издания назвал встречу «плохой».

Американский лидер также заявил, что США самим нужны ракеты Tomahawk и множество других видов вооружений, которые они отправляют Киеву. Трамп также выразил надежду на то, что Киеву не понадобятся дальнобойные ракеты.