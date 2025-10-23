 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

США решили не обучать других применять Tomahawk

Сюжет
Военная операция на Украине
США не будут обучать других использовать Tomahawk. По его словам, на освоение применения ракет ушло бы до года

На обучение применению американских дальнобойных крылатых ракет Tomahawk требуется от шести месяцев до года, однако США не планируют обучать других. Об этом американский лидер Дональд Трамп сообщил на брифинге в Белом доме во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

«Проблема с Tomahawk, о которой многие не знают: нужно как минимум шесть месяцев, обычно год, чтобы научиться ими пользоваться. Это очень сложное оружие. Так что запустить «Томагавк» сможет только тот, кто уже умеет это делать, — то есть мы, а мы никого обучать не станем», — сказал Трамп.

По словам президента, это вопрос «слишком отдаленного будущего».

Вэнс уточнил позицию США по поставкам Киеву Tomahawk
Политика
Джей Ди Вэнс

Республиканец ранее заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Киеву не стоит рассчитывать на получение Tomahawk в ближайшее время, передавала The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее данным, Трамп «дал понять» Зеленскому, что его приоритетом является окончание российско-украинского конфликта и показал отсутствие своей заинтересованности в каком-либо «территориальном результате».

В начале октября республиканец заявил, что «почти принял решение» о поставках дальнобойных ракет Украине.

Президент России Владимир Путин отмечал, что поставки ракет Tomahawk Киеву могут разрушить российско-американские отношения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Москва «должным образом» отреагирует в случае передачи ракет. Россия выступает против любой помощи Украине.

Встреча Трампа и Зеленского прошла в Вашингтоне 17 октября. Как сообщал Axios со ссылкой на источники, встреча была «непростой», а американский президент вел себя «жестко». Другой источник издания назвал встречу «плохой».

Американский лидер также заявил, что США самим нужны ракеты Tomahawk и множество других видов вооружений, которые они отправляют Киеву. Трамп также выразил надежду на то, что Киеву не понадобятся дальнобойные ракеты.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Дональд Трамп Белый дом ВСУ Tomahawk ракеты
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
Материалы по теме
Вэнс уточнил позицию США по поставкам Киеву Tomahawk
Политика
Зеленский раскрыл ответ Трампа насчет Tomahawk на встрече в Белом доме
Политика
WSJ узнала, что Трамп сказал Зеленскому насчет поставок Tomahawk
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 21 окт, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 21 окт, 17:55
Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске увеличилось до девяти Общество, 02:17
Трамп обратился к Москве и Киеву словами «для танго нужны двое» Политика, 02:09
Два российских аэропорта приостановили полеты Политика, 02:07
Над Воронежской областью уничтожили не менее восьми дронов ВСУ Политика, 01:56
Как Трамп перешел к жестким санкциям и отказался от саммита с Путиным Политика, 01:48
Трамп заявил, что Киев использует европейские ракеты, а не американские Политика, 01:46
США решили не обучать других применять Tomahawk Политика, 01:35
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Цена нефти Brent взлетела на 5% на фоне санкций США против России Инвестиции, 01:14
Трамп призвал Россию к немедленному прекращению огня после ввода санкций Политика, 01:03
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС до 22% Экономика, 00:35
Мирный житель погиб при ударе дрона по автомобилю в Белгородской области Политика, 00:33
Гол Беллингема принес «Реалу» победу над «Ювентусом» в Лиге чемпионов Спорт, 00:29
Комиссия по этике FIDE рассмотрит заявления Крамника о смерти Народицкого Спорт, 00:28