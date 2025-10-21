WSJ узнала, что Трамп сказал Зеленскому насчет поставок Tomahawk
Президент США Дональд Трамп заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому на встрече в Вашингтоне, что Украине не стоит рассчитывать на получение ракет большой дальности Tomahawk в ближайшее время. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По данным издания, Трамп был «резок» с Зеленским во время встречи и периодически «выражал разочарование», в какой-то момент «отказавшись смотреть на карты поля боя, принесенные украинцами».
WSJ отмечает, что Трамп заявил Зеленскому, что его приоритет — прекращение конфликта. Он «дал понять» украинскому президенту, что не заинтересован в каком-либо «территориальном результате».
В начале октября президент США Дональд Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставках ракет Tomahawk Киеву. «Возможно, я скажу [президенту России Владимиру Путину]: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk», — отметил он.
Поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk производства США могут разрушить российско-американские отношения, отмечал президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что Москва «должным образом» отреагирует в случае передачи ракет.
Встреча Трампа и Зеленского прошла в Белом доме 17 октября. Axios со ссылкой на источники сообщал, что мероприятие «резко завершилось» спустя 2,5 часа после начала.
Один из источников издания заявил, что встреча стала «непростой», а Трамп был «жестким». Другой источник сообщил, что она оказалась «плохой». «В ходе встречи Трамп сделал несколько резких заявлений, и в некоторые моменты она была довольно эмоциональной», — сообщил собеседник Axios.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.