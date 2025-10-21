WSJ узнала, что Трамп сказал Зеленскому насчет поставок Tomahawk

WSJ: Трамп сказал Зеленскому, что не стоит ждать скорого получения Tomahawk

Трамп заявил Зеленскому, что ему не стоит в ближайшее время рассчитывать на поставки Tomahawk Киеву, пишет WSJ. Издание отмечает, что американский лидер был «резок» на встрече с украинским президентом

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому на встрече в Вашингтоне, что Украине не стоит рассчитывать на получение ракет большой дальности Tomahawk в ближайшее время. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп был «резок» с Зеленским во время встречи и периодически «выражал разочарование», в какой-то момент «отказавшись смотреть на карты поля боя, принесенные украинцами».

WSJ отмечает, что Трамп заявил Зеленскому, что его приоритет — прекращение конфликта. Он «дал понять» украинскому президенту, что не заинтересован в каком-либо «территориальном результате».

В начале октября президент США Дональд Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставках ракет Tomahawk Киеву. «Возможно, я скажу [президенту России Владимиру Путину]: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk», — отметил он.

Поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk производства США могут разрушить российско-американские отношения, отмечал президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что Москва «должным образом» отреагирует в случае передачи ракет.

Встреча Трампа и Зеленского прошла в Белом доме 17 октября. Axios со ссылкой на источники сообщал, что мероприятие «резко завершилось» спустя 2,5 часа после начала.

Один из источников издания заявил, что встреча стала «непростой», а Трамп был «жестким». Другой источник сообщил, что она оказалась «плохой». «В ходе встречи Трамп сделал несколько резких заявлений, и в некоторые моменты она была довольно эмоциональной», — сообщил собеседник Axios.

Материал дополняется