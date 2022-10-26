Суд арестовал директора Собчак по делу о вымогательстве у Чемезова
Тверской районный суд Москвы арестовал коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова по делу по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Суханов пробудет под стражей до 24 декабря. Ему вменяется п. б ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство в особо крупном размере). По этой статье может грозить от семи до 15 лет лишения свободы.
Собчак, комментируя арест Суханова, заявила, что не верит в его виновность. «Надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь», — написала она в телеграм-канале.
О задержании Суханова стало известно накануне, 25 октября. Вместе с ним по делу проходят бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский и сама Собчак. Как сообщили ТАСС и RT, журналистка находится в статусе подозреваемой. По словам источника агентства, правоохранительные органы собирались ее задержать, но Собчак удалось покинуть Россию. Дома у нее в Подмосковье также прошел обыск.
Следствие считает, что обвиняемые вступили в предварительный сговор с целью вымогательства у Чемезова. В материалах дела говорится, что Суханов и Романовский подготовили статью для телеграм-канала «Тушите свет» с информацией, которая могла причинить существенный вред его правам и законным интересам, а также правам и интересам его близких.
Уже в суде следователь сообщил, что Суханов и Романовский вымогали у Чемезова 11 млн руб. за нераспространение информации в телеграм-канале. По его словам, Суханова задержали при получении первого транша на 800 тыс. руб. от представителя чиновника. Сам коммерческий директор заявил, что готов частично признать вину в получении 800 тыс. руб. и принести публичные извинения Чемезову.