Суд арестовал директора Собчак по делу о вымогательстве у Чемезова

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 октября
EUR ЦБ: 61,57 (+1,1) Инвестиции, 16:38
Курс доллара на 27 октября
USD ЦБ: 61,43 (+0,1) Инвестиции, 16:38
Рим объяснил отказ Москве в участии в заседании экспертов по борьбе с ОМУ Политика, 21:23
Удвоить штраф за второе нарушение: зачем ужесточать правила ОСАГО Партнерский проект, 21:15
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:13
Польская студия анонсировала ремейк игры «Ведьмак» Бизнес, 21:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:00
«Соллерс» начнет выпускать автомобили собственного бренда на заводе Ford Бизнес, 20:59
В Дании возбудили 12 дел о нарушении антироссийских санкций Политика, 20:56
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Собчак назвала арест директора недоразумением и «облавой на редакцию» Общество, 20:43
Госдуме предложили запретить чиновникам использовать иностранные слова Общество, 20:39
Суд арестовал директора Собчак по делу о вымогательстве у Чемезова Политика, 20:36
Навка поддержала распад трио ведущих Загитова, Щербакова и Ягудин Спорт, 20:32
Как пополнить бюджет страны с помощью необычных автономеров Партнерский проект, 20:29
Знарок ответил на вопрос об отставке из «Ак Барса» Спорт, 20:27
Директор Собчак заявил, что готов частично признать вину в вымогательстве Общество, 20:26
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  

Суд арестовал директора Собчак по делу о вымогательстве у Чемезова

Суд арестовал коммерческого директора Собчак Суханова по делу о вымогательстве у Чемезова
Суханова отправили под стражу на два месяца. В суде он заявил, что готов частично признать вину по делу о вымогательстве у Чемезова и принести извинения. Следствие считает, что обвиняемые вымогали у главы «Ростеха» 11 млн руб.
Кирилл Суханов
Кирилл Суханов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Тверской районный суд Москвы арестовал коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова по делу по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Суханов пробудет под стражей до 24 декабря. Ему вменяется п. б ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство в особо крупном размере). По этой статье может грозить от семи до 15 лет лишения свободы.

Video

Собчак, комментируя арест Суханова, заявила, что не верит в его виновность. «Надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь», — написала она в телеграм-канале.

О задержании Суханова стало известно накануне, 25 октября. Вместе с ним по делу проходят бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский и сама Собчак. Как сообщили ТАСС и RT, журналистка находится в статусе подозреваемой. По словам источника агентства, правоохранительные органы собирались ее задержать, но Собчак удалось покинуть Россию. Дома у нее в Подмосковье также прошел обыск.

Следствие считает, что обвиняемые вступили в предварительный сговор с целью вымогательства у Чемезова. В материалах дела говорится, что Суханов и Романовский подготовили статью для телеграм-канала «Тушите свет» с информацией, которая могла причинить существенный вред его правам и законным интересам, а также правам и интересам его близких.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном
Прогнозы
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Какие ETF быстрорастущих компаний добавить в портфель, пока они дешевы
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «Мы лишь немного просядем». Как власти США отрицают наступление рецессии
Прогнозы
Pro
Фото: Suhaib Salem / Reuters 10 лет тюрьмы за срыв гособоронзаказа — изменения в УК РФ
Статьи
Pro
Фото: Vivek Prakash / Reuters Какие простые привычки помогут сохранить здоровье сердца
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Инвесторы обвалили рынок после съезда Компартии Китая. Что будет дальше
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Акции Tesla обвалились после отчета. Что с ними будет дальше
Прогнозы
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Спорт и память: какие упражнения выполнять, чтобы ничего не забывать
Исследования

Уже в суде следователь сообщил, что Суханов и Романовский вымогали у Чемезова 11 млн руб. за нераспространение информации в телеграм-канале. По его словам, Суханова задержали при получении первого транша на 800 тыс. руб. от представителя чиновника. Сам коммерческий директор заявил, что готов частично признать вину в получении 800 тыс. руб. и принести публичные извинения Чемезову.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова, Алена Нефедова Алена Нефедова
Ксения Собчак Сергей Чемезов вымогательство
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Собчак назвала арест директора недоразумением и «облавой на редакцию»
Общество
Директора Собчак обвинили в вымогательстве у Чемезова ₽11 млн
Политика
ТАСС и RT узнали, что Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter