Суд арестовал коммерческого директора Собчак Суханова по делу о вымогательстве у Чемезова

Суд арестовал директора Собчак по делу о вымогательстве у Чемезова

Суханова отправили под стражу на два месяца. В суде он заявил, что готов частично признать вину по делу о вымогательстве у Чемезова и принести извинения. Следствие считает, что обвиняемые вымогали у главы «Ростеха» 11 млн руб.

Кирилл Суханов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Тверской районный суд Москвы арестовал коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова по делу по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Суханов пробудет под стражей до 24 декабря. Ему вменяется п. б ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство в особо крупном размере). По этой статье может грозить от семи до 15 лет лишения свободы.

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Собчак, комментируя арест Суханова, заявила, что не верит в его виновность. «Надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь», — написала она в телеграм-канале.

Директор Собчак заявил, что готов частично признать вину в вымогательстве Общество

О задержании Суханова стало известно накануне, 25 октября. Вместе с ним по делу проходят бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский и сама Собчак. Как сообщили ТАСС и RT, журналистка находится в статусе подозреваемой. По словам источника агентства, правоохранительные органы собирались ее задержать, но Собчак удалось покинуть Россию. Дома у нее в Подмосковье также прошел обыск.

Следствие считает, что обвиняемые вступили в предварительный сговор с целью вымогательства у Чемезова. В материалах дела говорится, что Суханов и Романовский подготовили статью для телеграм-канала «Тушите свет» с информацией, которая могла причинить существенный вред его правам и законным интересам, а также правам и интересам его близких.

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Уже в суде следователь сообщил, что Суханов и Романовский вымогали у Чемезова 11 млн руб. за нераспространение информации в телеграм-канале. По его словам, Суханова задержали при получении первого транша на 800 тыс. руб. от представителя чиновника. Сам коммерческий директор заявил, что готов частично признать вину в получении 800 тыс. руб. и принести публичные извинения Чемезову.