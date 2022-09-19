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Четыре страны Евросоюза запретили въезд для россиян

Решение властей Прибалтики и Польши по запрету на въезд россиян с шенгеном вступило в силу
Прибалтийские страны и Польша согласовали запред на въезд россиян с действующими шенгенскими визами в начале сентября. Премьер-министра Эстонии Каи Каллас заявила, что намерена лоббировать введение запрета на всей территории ЕС
Фото: Сергей Степанов / РИА Новости
Фото: Сергей Степанов / РИА Новости

Эстония, Литва, Латвия и Польша с 19 сентября запретили въезд россиянам, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами. Об этом сообщается на сайте правительства Эстонии.

«Вместе с Латвией, Литвой и Польшей мы решили ввести общие ограничения на туризм для граждан России в целях охраны общественного порядка и безопасности, — приводит пресс-служба слова премьер-министра страны Каи Каллас. — Как приграничные государства ЕС, мы должны обеспечивать безопасность Европы».

По ее словам, поездка в Европейский Союз — это привилегия, а не право человека. «В настоящее время нельзя сделать так, чтобы российские граждане, въезжающие в ЕС через Эстонию, не представляли угрозы безопасности. Достигнуто региональное соглашение, и теперь мы продолжим работать над ограничением туризма для граждан России во всем Европейском Союзе», — подчеркнула Каллас.

Согласно ограничениям, вступающим с 00:00 понедельника, россиян перестали пускать в четыре европейские страны с целью туризма. При этом отмечается, что запрет на въезд распространяется не на всех граждан.

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Фото:Isabel Infantes / Reuters

Евросоюз с 26 февраля приостановил упрощенный визовый режим с Россией, подразумевавший облегченную процедуру оформления документов для официальных лиц и предпринимателей. За полный запрет виз всем россиянам высказались прибалтийские государства и Польша. Однако в итоге было принято промежуточное решение — приостановка действия упрощенного визового режима с Россией.

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В то же время Эстония, Литва и Латвия 7 сентября согласовали введение запрета для имеющих шенгенские визы россиян на въезд в Евросоюз через их границу как с Россией, так и с Белоруссией. Спустя сутки к инициативе присоединилась Польша. Исключение планировалось сделать для тех, кто пересекает границы по гуманитарным причинам, для дипломатов, для тех, кто навещает родственников, а также для водителей грузовиков.

До пандемии COVID-19 россияне лидировали среди граждан государств, которым страны ЕС предоставляли больше всего шенгенских виз. За 2019 год их было выдано гражданам России около 4 млн. Больше всего виз россиянам выдавали Финляндия (782,2 тыс. в 2019 году), Испания (более 568 тыс.), Италия (около 548 тыс.), Франция (480,9 тыс.), а также Греция (около 407 тыс.).

По состоянию на 1 сентября 2022 года действующие шенгенские визы имели около 963 тыс. россиян.

Евросоюз, вводя ограничения на въезд россиян, «продолжает просто запирать свою клетку изнутри и самоизолироваться как от России, так и от всего остального мира, осложняя деловые и личные связи между народами на европейском континенте, на пространстве Евразии, нарушая принципы свободы передвижения, которые были зафиксированы в документах ОБСЕ», говорила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. В Кремле пообещали «серьезный ответ» России на действия ЕС.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
санкции шенгенские визы запрет на въезд Латвия Эстония Польша Литва
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