Силовики пришли с обысками в дом Собчак в Подмосковье

ТАСС и 112: в подмосковном доме Собчак проходят обыски по делу ее коммерческого директора

Обыск в доме Собчак связан с делом против ее коммерческого директора Суханова, у которого дома провели обыск. Его подозревают в вымогательстве, преследование связано с делом о вымогательстве за «блоки»

Ксения Собчак (Фото: Олег Яковлев / РБК)

В подмосковном доме журналистки Ксении Собчак в коттеджном поселке «Горки-8» проводится обыск, пишет телеграм-канал 112.

Также об обысках сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей. По данным агентства, обыски связаны с делом коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова. Обыски также прошли по месту жительства Суханова, рассказал источник РБК, близкий к МВД.

«Он был задержан накануне в ресторане в центре Москвы при участии сотрудников ФСБ», — добавил собеседник

32-летнего Кирилла Суханова подозревают в вымогательстве, его уголовное дело связано с получением денег за так называемые блоки, гарантирующие неупоминание каналом той или иной персоны либо компании, сообщил источник РБК. Он также отметил, что деньги подозреваемый брал за блоки в каналах Ксении Собчак.

РБК обратился за комментарием к Ксении Собчак, ее мужу Константину Богомолову, а также в столичное управление Следственного комитета и ГУ МВД по Москве.

Накануне, 25 октября, источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что Суханова доставили в главное следственное управление ГУ МВД по Москве в рамках уголовного дела. Собчак сообщила, что Суханов не выходит на связь с утра. «Если сообщение в каналах — правда и он задержан, то я надеюсь, что это какая-то ошибка. У нас подтверждений этого нет», — написала журналистка.

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В начале октября полиция попросила завести против Собчак дело за фейки о власти, говорил источник ТАСС. Обращение полиции было связано с уголовным делом о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК), заведенном после интервью режиссера-документалиста Виталия Манского каналу «Осторожно: Собчак». Режиссер во время беседы заявил, что на Московском международном кинофестивале (ММКФ), президентом которого является Никита Михалков, «воруется» не менее 85% бюджета.

После выхода интервью Михалков написал заявление на режиссера и обвинил его в клевете. МВД объявило режиссера-документалиста, который живет в Риге, в розыск. Собчак была допрошена по этому делу в качестве свидетеля. Собеседник ТАСС отметил, что на вопрос о том, «кто разместил и создал ложную информацию», журналистка сообщила, что готова сама отвечать за публикацию интервью с Манским. У ресурса, на котором была опубликована беседа, нет администратора, а у материала — редактора и режиссера, пояснила Собчак.

«Пока у меня статус свидетеля. Но, видимо, хотят переквалифицировать. Я исполняла свой журналистский долг и брала интервью. Что тут еще скажешь?» — рассказала Собчак РБК. Происходящее она назвала «очередным примером давления на журналистское сообщество» и попытку отомстить за мнение за ее позицию «относительно происходящего в стране».

