Экс-главреда журнала Tatler задержали в рамках дела директора Собчак

Экс-главред журнала Tatler задержан по делу коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова. По данным РБК, Суханова подозревают в том, что он получал деньги за так называемые блоки — отказ от упоминания негативной информации

Ариан Романовский (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

В рамках дела коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова был задержан бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин). Об этом РБК сообщил источник в полиции.

О задержании Романовского также сообщает телеграм-канал Baza. По предварительным данным, они проходят по одному делу.

Утром в доме Ксении Собчак в Подмосковье прошли обыски. По словам собеседника ТАСС, обыск связан с делом Суханова. Обыски также прошли по месту жительства Суханова, рассказал источник РБК, близкий к МВД.

32-летнего Кирилла Суханова подозревают в вымогательстве — его уголовное дело связано с получением денег за так называемые блоки, гарантирующие неупоминание каналом той или иной персоны либо компании, сообщил источник РБК. РБК также обратился за комментарием в ГСУ СК России по Москве. Накануне Собчак писала, что Суханов перестал выходить на связь, но отмечала, что у нее нет подтверждения информации о том, что он был задержан.

Кирилл Суханов указан как коммерческий директор на сайте «Осторожно Media» — медиахолдинга Ксении Собчак, объединяющего ее проекты: YouTube-канал, несколько телеграм-каналов, а также страницы в «Твиттере», «ВКонтакте» и TikTok.

Ариан Романовский учился на факультете журналистики МГУ, свою карьеру начал в Condé Nast в 2008 году в качестве стажера редакции Tatler и вырос до редактора сайта. Позже перешел на аналогичную позицию в GQ. После ухода из Condé Nast принимал участие в запуске и развитии развлекательного таблоида Super, говорится в его биографии на сайте Tatler. В 2018 году Романовский вернулся в Condé Nast на позицию редактора светской хроники журнала Tatler, а в феврале 2021 года стал главным редактором издания.

В начале марта издательский дом Condé Nast (Vogue, GQ, Tatler, AD и Glamour и др.) приостановил свою работу, а 22 апреля объявил, что прекращает издавать свои журналы в России. Причинами такого решения в Condé Nast назвали события на Украине, а также принятый в России после начала спецоперации закон об уголовной ответственности за фейки о действиях российской армии.