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Что произошло за выходные. Главные новости РБК
Возвращение Марии Бутиной в Россию, ликвидация главаря «Исламского государства», пропавшие в Сирии россиянки и Максим Орешкин о будущем России без «Яндекса», главные новости выходных — в обзоре РБК
Абу Бакр аль-Багдади (Фото: Reuters TV)

Осужденная в США Мария Бутина вернулась в Россию

Самолет с отбывшей наказание в американской тюрьме россиянкой приземлился в Москве 26 октября. В столичном аэропорту Шереметьево ее встретили отец, представитель МИДа Мария Захарова и журналисты.

  • Бутина призналась, что после ареста «утратила иллюзии о США как о правовом государстве». Она не исключила, что предпримет какие-то юридические шаги по защите своей репутации, пострадавшей в результате судебного разбирательства.
  • Россиянку задержали в США в июле 2018 года. Ее признали иностранным агентом, который действовал на территории Соединенных Штатов без соответствующей лицензии. Суд приговорил ее к полутора годам тюрьмы. Позже Бутина пошла на сделку со следствием, что привело к сокращению срока наказания, и ее депортировали в Россию.

США объявили о ликвидации лидера «Исламского государства»

Главарь запрещенной в России террористической организации Абу Бакр аль-Багдади был ликвидирован во время спецоперации США в сирийском Идлибе, заявил американский президент Дональд Трамп.

  • По словам Трампа, военным удалось загнать аль-Багдади в тупиковый тоннель, где тот привел в действие пояс смертника, убив при этом троих своих детей. Во время операции также погибло большое количество сподвижников боевика. За помощь в спецоперации он поблагодарил Россию.
  • Как ранее сообщили СМИ, операция прошла в минувшую субботу, 26 сентября, и продлилась четыре часа. Решение о ее проведении было принято после появления сведений о том, что главарь боевиков скрывается на территории Идлиба. Возможными преемниками аль-Багдади могут стать террористы Абу Абдель Рахман аль-Джезрауи и Абу Осман аль-Фаранси.
  • В российском Минобороны заявили, что не располагают достоверными данными об уничтожении аль-Багдади. Ведомство не зафиксировало за последние дни ударов с воздуха по Идлибу со стороны США.

В Сирии пропали сбежавшие из лагеря семей боевиков россиянки

По данным Русской службы Би-би-си, женщины бежали после того, как охранявшие лагеря курды подожгли их и ушли после начала турецкой операции Анкары «Источник мира».

  • После ночевки в пустыне россиянок «подобрали вооруженные люди из протурецких отрядов», однако женщины перестали выходить на связь.
  • Член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова предоставила РБК аудиозаписи, в которых совершившие побег женщины просили помочь им вернуться на родину. Власти Чечни заявили, что работают над этим вопросом.

Орешкин связал будущее России с интернет-компаниями

25 октября министр экономического развития, отвечая в редакции РБК на вопросы читателей, оценил влияние на отрасль законопроекта о значимых интернет-ресурсах. Он заявил, что «будущее за компаниями цифровой экономики, а не традиционными секторами».

  • «Я не представляю себе будущего нашей страны без таких компаний, как «Яндекс», Mail.Ru, РБК», — отметил министр. Он заявил, что без «Яндекса» будущее страны будет небезопасным, поскольку ее покинут квалифицированные ИТ-специалисты. «А нам надо бороться за то, чтобы был приток качественных специалистов, а не отток», — подчеркнул Орешкин.
  • Автор законопроекта о значимых интернет-ресурсах — представитель «Единой России» Антон Горелкин. В документе предлагалось ограничить долю иностранцев в подобных ресурсах до 20%. Позднее источники РБК сообщили, что правительство готово поддержать законопроект, но только если его доработают, а ограничение уровня доли иностранцев будет на уровне 50% минус одна акция.
Автор: Наталия Анисимова
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