Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Осужденная в США Мария Бутина вернулась в Россию
Самолет с отбывшей наказание в американской тюрьме россиянкой приземлился в Москве 26 октября. В столичном аэропорту Шереметьево ее встретили отец, представитель МИДа Мария Захарова и журналисты.
- Бутина призналась, что после ареста «утратила иллюзии о США как о правовом государстве». Она не исключила, что предпримет какие-то юридические шаги по защите своей репутации, пострадавшей в результате судебного разбирательства.
- Россиянку задержали в США в июле 2018 года. Ее признали иностранным агентом, который действовал на территории Соединенных Штатов без соответствующей лицензии. Суд приговорил ее к полутора годам тюрьмы. Позже Бутина пошла на сделку со следствием, что привело к сокращению срока наказания, и ее депортировали в Россию.
США объявили о ликвидации лидера «Исламского государства»
Главарь запрещенной в России террористической организации Абу Бакр аль-Багдади был ликвидирован во время спецоперации США в сирийском Идлибе, заявил американский президент Дональд Трамп.