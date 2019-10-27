Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Возвращение Марии Бутиной в Россию, ликвидация главаря «Исламского государства», пропавшие в Сирии россиянки и Максим Орешкин о будущем России без «Яндекса», главные новости выходных — в обзоре РБК

Абу Бакр аль-Багдади (Фото: Reuters TV)

Осужденная в США Мария Бутина вернулась в Россию

Самолет с отбывшей наказание в американской тюрьме россиянкой приземлился в Москве 26 октября. В столичном аэропорту Шереметьево ее встретили отец, представитель МИДа Мария Захарова и журналисты.

Бутина призналась, что после ареста «утратила иллюзии о США как о правовом государстве». Она не исключила, что предпримет какие-то юридические шаги по защите своей репутации, пострадавшей в результате судебного разбирательства.

Россиянку задержали в США в июле 2018 года. Ее признали иностранным агентом, который действовал на территории Соединенных Штатов без соответствующей лицензии. Суд приговорил ее к полутора годам тюрьмы. Позже Бутина пошла на сделку со следствием, что привело к сокращению срока наказания, и ее депортировали в Россию.

США объявили о ликвидации лидера «Исламского государства»

Главарь запрещенной в России террористической организации Абу Бакр аль-Багдади был ликвидирован во время спецоперации США в сирийском Идлибе, заявил американский президент Дональд Трамп.