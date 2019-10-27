Власти Чечни решили вернуть пропавших в Сирии россиянок

Руководство Чечни занимается вопросом возвращения на родину жен боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России), сбежавших из лагерей в Сирии. Ранее женщины в аудиосообщениях попросили вернуть их домой.

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Руководство Чечни работает над возвращением в Россию жен боевиков, находящихся в Сирии. Об этом сообщил РБК пресс-секретарь главы республики Рамзана Кадырова Альви Каримов.

По словам Каримова, руководитель Чечни «с первых же минут начала перехода событий в новую фазу» (начала операции Анкары «Источник мира» в Сирии. — РБК) предположил, что в будущем могут возникнуть подобные ситуации, и дал соответствующие поручения.

«Мы предметно занимаемся этим вопросом», — заявил Каримов, отметив, что в первую очередь необходимо понять, живы ли эти люди, после чего потребуется выйти с ними на связь. Пресс-секретарь главы Чечни отметил, установление контакта может оказаться сложной задачей, напомнив, что Сирия — это «крупная страна с нарушенными коммуникациями».

Каримов сообщил, что власти республики предпримут все необходимые меры, чтобы в Россию вернулись «каждая женщина и каждый ребенок, которые по своему статусу могут быть возвращены в Россию», отметив, что они «не брошены на произвол судьбы». По словам Каримова, речь может идти как о нарушивших закон, так и невиновных людях, однако «это установят соответствующие органы».