Власти Чечни решили вернуть пропавших в Сирии россиянок

Представитель Кадырова также сообщил, что в республике ведется работа по сбору информации и установлению местонахождения жен боевиков, после чего их соберут в одном месте и займутся решением юридических вопросов, в частности восстановлением документов.
«Часто у них не бывает документов, детям приходится даже делать генетическую экспертизу», — пояснил Каримов. Он также напомнил, что лишь 15–20% людей, вернувшихся из Сирии при помощи руководства республики, являются жителями Чечни.
«Остальные — жители Тюмени, Казани, Узбекистана, Кыргызстана», — отметил представитель Кадырова.
Ранее член Совета по правам человека при главе Чеченской Республики Хеда Саратова предоставила РБК аудиозаписи, в которых россиянки, совершившие побег из лагеря для семей пленных боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России), просили помочь им вернуться на родину. На одной из записей девушка, представившаяся Юлией Крюковой, обратилась с этой просьбой к президенту Владимиру Путину и омбудсмену Татьяне Москальковой. По ее словам, некоторые женщины не разделяли ее желания и могли избить ее, если бы узнали об этой просьбе. Еще одна женщина, записавшая аудиосообщение, заявила, что на месте присутствуют военные из курдских формирований, которые могли куда-то их вывезти. По словам женщины, на помощь им «никто не собирается идти».
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила РБК, что попытается выйти на связь с Хедой Саратовой, чтобы получить у нее данные о женщинах: фамилии, имена, отчества, годы рождения и местонахождение. «Каждая история женщины, которая попала в Сирию, в том числе стала жертвой идеологической обработки и фактически вербовки в террористическую организацию, индивидуальна: тысячи женщин, зачастую с детьми, оказались, в силу своей доверчивости, в очень сложной жизненной ситуации», — заявила она.
По словам Москальковой, чаще всего боевики заманивают женщин через соцсети. «Любая русскоязычная женщина — ценный кадр для террористов. Конечно, если она окажется способной вербовщицей. Если нет — ее ждет секс-джихад. Согласно идеологии ИГИЛ суть секс-джихада заключается в том, чтобы выйти замуж за боевика, рожать ему детей и наставлять их на «путь джихада», — добавила омбудсмен.
Ключевыми причинами проблем, которые произошли с попавшими к боевикам женщинами Москалькова назвала личную неустроенность, наивность, мечты о «новой прекрасной жизни», психологическую обработку и зомбирование. «Для женщин исламских этносов — обработка в духе «обязанности помочь единоверцам в битве с несправедливостью», манипулирование положениями ислама», — заявила она.
Накануне Би-би-си со ссылкой на родственников женщин сообщила об исчезновении 50 россиянок из сирийских лагерей. По данным телерадиокомпании, после начала операции Анкары «Источник мира«охранявшие лагеря курды подожгли их и ушли, в итоге женщины приняли решение о побеге.