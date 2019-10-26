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Пропавшие в Сирии россиянки записали обращения с просьбой о помощи
Бежавшие из лагерей в Сирии россиянки попросили в аудиообращениях вернуть их домой, опасаясь военных действий, которые, по их словам, еще не закончились
Фото: Goran Tomasevic / Reuters

Россиянки, сбежавшие из лагеря для семей пленных боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) на севере Сирии, записывали обращения с просьбами помочь им вернуться домой. Аудиозаписи РБК предоставила член Совета по правам человека при главе Чеченской Республики Хеда Саратова.

На одной из записей слышен женский голос, девушка называет себя Юлией Крюковой и утверждает, что отравила аудиозапись, будучи еще в лагере для беженцев аль-Холь. В обращении она просит президента Владимира Путина, уполномоченную по правам человека Татьяну Москалькову и Хеду Саратову помочь ей вернуться в Россию.

«Я не хочу возвращаться в Довлю (ИГ). Здесь есть женщины, которые хотят туда вернуться, и если они узнают, что я хочу вернуться домой, они могут меня избить», — слышно на аудиозаписи. «Я многое могу рассказать, но для этого понадобится много времени», — добавила девушка. Она также сказала, что может прислать номер своей сестры, и попросила связаться с ней. «Я прошу рассмотреть мое дело <...> Если понадобятся какие-то деньги, моя сестра может продать мою комнату. Я не знаю, как мне быть, я очень хочу вернуться домой, я устала здесь находиться», — сказала она.

Несколько других женщин (свои имена они не называют) записывали аудио из лагеря Айн-Исса (тюрьма для семей боевиков ИГ). Как пояснила РБК Саратова, это их последние сообщения. «Все уезжают, мы не знаем, что делать. Здесь оставаться тоже мы не можем, у нас дети, здесь военное положение. Что нам делать?», — сказала одна из женщин в аудио.

По ее словам, в лагере нет турецких военных. «Они далеко, их здесь нет, и на эти земли наступает Башар Ассад (президент Сирии. — РБК)», — говорится в еще одной записи.

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Другая женщина, как она утверждает, из Айн-Иссы в аудиосообщении заявила, что еще слышна стрельба, и предположила, что на месте присутствуют военные из курдских формирований. «Есть угроза, что курды, которые остались, могут ворваться ночью с оружием и вывести нас куда-то», — сказала она, обращаясь к своему брату. По ее словам, им на помощь «никто не собирается идти». Она добавила, что основную трассу, которая ведет к лагерю, контролируют турки.

Позже она сообщила в аудио, что группа женщин вышла из Айн-Иссы и идут в сирийский город Тель-Абьяд, захваченный турецкими военными. По ее словам, на момент записи сообщения им оставалось идти пять километров. Женщина также отмечала, что мобильная связь очень плохая и прерывается.

Накануне, 25 октября, «Би-би-си» сообщил со ссылкой на родственников женщин сообщил об исчезновении 50 россиянок из сирийских лагерей. По данным телерадиокомпании, после начала турецкой операции «Источник мира» курды, охранявшие лагеря, подожгли их и ушли. В итоге женщины решили бежать группами в сторону контролируемой турками местности.

Как рассказала РБК Саратова, СПЧ находится в контакте с их родственниками. По ее словам, к началу пожара в лагерях оставалось 17 женщин. Они шли всю ночь по полю и добрались до местности, где находились турки. Женщины, отмечает Саратова, оказались «на какой-то военной базе или на территории рядом с военной базой». Там им оказали помощь и предоставили еду. По словам правозащитницы, женщины сожалеют, что поехали в Сирию за мужьями-боевиками.

РБК обратился за комментарием к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой и пресс-секретарю президента Чечни Альви Каримову.

Авторы: Артем Афонский, Гаяна Демурина
Теги: Сирия, «Исламское государство», боевики, новости РБК
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