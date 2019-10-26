Пропавшие в Сирии россиянки записали обращения с просьбой о помощи

Бежавшие из лагерей в Сирии россиянки попросили в аудиообращениях вернуть их домой, опасаясь военных действий, которые, по их словам, еще не закончились

Фото: Goran Tomasevic / Reuters

Россиянки, сбежавшие из лагеря для семей пленных боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) на севере Сирии, записывали обращения с просьбами помочь им вернуться домой. Аудиозаписи РБК предоставила член Совета по правам человека при главе Чеченской Республики Хеда Саратова.

На одной из записей слышен женский голос, девушка называет себя Юлией Крюковой и утверждает, что отравила аудиозапись, будучи еще в лагере для беженцев аль-Холь. В обращении она просит президента Владимира Путина, уполномоченную по правам человека Татьяну Москалькову и Хеду Саратову помочь ей вернуться в Россию.

«Я не хочу возвращаться в Довлю (ИГ). Здесь есть женщины, которые хотят туда вернуться, и если они узнают, что я хочу вернуться домой, они могут меня избить», — слышно на аудиозаписи. «Я многое могу рассказать, но для этого понадобится много времени», — добавила девушка. Она также сказала, что может прислать номер своей сестры, и попросила связаться с ней. «Я прошу рассмотреть мое дело <...> Если понадобятся какие-то деньги, моя сестра может продать мою комнату. Я не знаю, как мне быть, я очень хочу вернуться домой, я устала здесь находиться», — сказала она.

Несколько других женщин (свои имена они не называют) записывали аудио из лагеря Айн-Исса (тюрьма для семей боевиков ИГ). Как пояснила РБК Саратова, это их последние сообщения. «Все уезжают, мы не знаем, что делать. Здесь оставаться тоже мы не можем, у нас дети, здесь военное положение. Что нам делать?», — сказала одна из женщин в аудио.