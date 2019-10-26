Бутина заявила об исчезновении иллюзий о США как о правовом государстве

Бутина заявила об исчезновении иллюзий о США как о правовом государстве

Бутина призналась, что считала США правовым государством, в котором невиновного не могут обвинить без оснований. Оказалось, что это все пиар и неправда, заявила россиянка

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Мария Бутина, которая вернулась в Россию после освобождения из американской тюрьмы, заявила, что утратила иллюзии о США как о правовом государстве. Об этом она сообщила в интервью RT и Sputnik.

«Я, наверное, была наивным человеком. Я жила в иллюзии, что нахожусь в правовом государстве», — сказала она.

Как заявила Бутина, раньше она думала, что если человек не виноват, то невозможно предъявить ему обвинения, так как для этого нужны основания. По ее словам, оказалось, что в стране действует принцип «был бы человек, а статью найдем». По ее мнению, все заявления в США о том, что эта страна является правовым государством, — пиар и неправда. «Я вам говорю, это сюрреализм какой-то», — добавила Бутина.

Россиянка добавила, что в материалах дела приводились сообщения из ее аккаунта в Twitter с плохим переводом. Например, фраза «техника на грани фантастики» стала «секретным оборудованием», заявила она.