Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 октября
USD ЦБ: 64 (+0,14) Quote, 25 окт, 13:41
Курс евро на 26 октября
EUR ЦБ: 71,12 (-0,02) Quote, 25 окт, 13:41
Бутина заявила об исчезновении иллюзий о США как о правовом государстве Общество, 22:18 Ласицкене признали лучшей легкоатлеткой года в Европе Спорт, 21:53 СКА установил клубный рекорд поражений подряд в КХЛ Спорт, 21:28 В Британии водителю грузовика предъявили обвинение по делу о 39 трупах Общество, 21:18 В паддоке Гран-при Мексики отравились 160 сотрудников команд «Формулы-1» Спорт, 21:12 Грузинский премьер оценил потери бюджета от запрета на перелеты в Россию Общество, 21:07 Военные сочли самозванцами общавшихся с Зеленским в Донбассе добровольцев Общество, 20:58 В Киншасе оценили контракт с РЖД в $500 млн Бизнес, 20:40 Правозащитница сообщила детали выхода россиянок из лагеря в Сирии Общество, 20:27 Умерла солистка участвовавших в «Евровидении» «Бурановских бабушек» Общество, 20:04 Лавров попросил Помпео не подрывать суверенитет Сирии Политика, 19:42 Эрдоган заявил о возможности новой операции на границе с Сирией Политика, 19:39 Как «гибкий офис» позволяет сэкономить 30% энергии РБК и Xerox, 19:27 В Тюменской области запретили ловить рыбу в зоне вспышки гаффской болезни Общество, 19:24
Общество ,  
0 
Бутина заявила об исчезновении иллюзий о США как о правовом государстве
Бутина призналась, что считала США правовым государством, в котором невиновного не могут обвинить без оснований. Оказалось, что это все пиар и неправда, заявила россиянка
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Мария Бутина, которая вернулась в Россию после освобождения из американской тюрьмы, заявила, что утратила иллюзии о США как о правовом государстве. Об этом она сообщила в интервью RT и Sputnik.

«Я, наверное, была наивным человеком. Я жила в иллюзии, что нахожусь в правовом государстве», — сказала она.

Общество
Мария Бутина вернулась в Россию

Как заявила Бутина, раньше она думала, что если человек не виноват, то невозможно предъявить ему обвинения, так как для этого нужны основания. По ее словам, оказалось, что в стране действует принцип «был бы человек, а статью найдем». По ее мнению, все заявления в США о том, что эта страна является правовым государством, — пиар и неправда. «Я вам говорю, это сюрреализм какой-то», — добавила Бутина.

Россиянка добавила, что в материалах дела приводились сообщения из ее аккаунта в Twitter с плохим переводом. Например, фраза «техника на грани фантастики» стала «секретным оборудованием», заявила она.

Общество
Захарова опубликовала видео встречи Бутиной с отцом в Шереметьево

По ее мнению, в США до сих пор существует рабство. Бутина связала это с тем, что в американской тюрьме работа обязательна, а если заключенный откажется от нее, то его отправят в изолятор. Россиянка отметила, что в тюрьме был выбор профессий, но первые 120 дней все обязательно работают на кухне. Она назвала эту ситуацию «выбором без выбора».

Бутина сообщила, что, например, мойщикам посуды платят больше, чем преподавателям. По ее словам, в посудомойке она зарабатывала $28,80, а учителя получали по $17.

Общество
Вернувшаяся в Россию Бутина поблагодарила всех за поддержку

Марию Бутину задержали в США в июле 2018 года, когда она пребывала в стране по студенческой визе. Ее признали виновной в работе иностранным агентом без необходимой лицензии. Россиянку приговорили к 18 месяцам тюрьмы. В итоге ей сократили срок на десять дней. После освобождения из американской тюрьмы Бутину депортировали в Россию. Она вернулась на родину 26 октября.

Автор: Александра Хрисанфова
Теги: американская тюрьма
Материалы по теме
Вернувшаяся в Россию Бутина поблагодарила всех за поддержку
Общество
Освобожденная в США Бутина села на самолет и улетела из Майами в Москву
Политика
Мария Бутина вернулась в Россию
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter