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Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах
Кабмин готов его поддержать при условии доработки. Ограничение владения иностранцев в интернет-компаниях следует установить на уровне 50% минус одна акция. Такой подход правительства обрадует инвесторов «Яндекса»
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС)

Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству. Кабмин готов поддержать документ, если в него будут внесены корректировки — иностранное участие в интернет-ресурсах в отношении голосующих акций должно быть допустимо на уровне 50% минус одна акция, указывают оба собеседника РБК. Кроме того, в законопроекте должны появиться четкие критерии отнесения информационного ресурса к значимому, чтобы избежать «оценочного влияния».

РБК направил запрос пресс-секретарю главы правительства Дмитрия Медведева. Представитель Минкомсвязи отказался от комментариев.

Законопроект был внесен минувшим летом в Госдуму депутатом «Единой России» и членом комитета по информационной политике, ИТ и связи Антоном Горелкиным. Инициатива оформлена как пакет поправок в законы «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «О персональных данных». Значимыми, по версии депутата, предлагается считать сайты, страницы сайтов, информационные системы или компьютерные программы, которые позволяют их владельцу собирать информацию о пользователях, находящихся на территории России. Решение о признании ресурса таковым будет принимать правительственная комиссия на основе предложений Роскомнадзора.

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Как пояснил сам Горелкин, «речь [в сути инициативы] не идет о Facebook, так как это международная компания, которая не ориентирована на российский рынок, а работает по всему миру». «Речь идет о компаниях, которые имеют стратегическое значение, ориентированы на российский рынок и занимают на нем существенную долю. У меня сомнений нет, что в перечень таких организаций войдут «Яндекс», Mail.Ru Group», — отметил он.

«В случае принятия законопроекта может быть разрушена уникальная экосистема интернет-бизнесов в России, где локальные игроки успешно конкурируют с глобальными компаниями», — оценивал тогда законодательную инициативу «Яндекс», который называли основной целью законопроекта. Головная компания «Яндекса» — нидерландская Yandex N.V., ее акции торгуются на бирже NASDAQ. Капитал разделен на бумаги класса А и В. Значительная часть акций первого класса A торгуется на NASDAQ и Московской бирже. Меньшая часть — это акции класса В, которые распределены между топ-менеджерами и членами совета директоров, но дают больше голосов. На 15 февраля 2019 года основатель компании Аркадий Волож, члены ее совета директоров и один из старейших сотрудников Владимир Иванов в сумме владели 14,15% акций класса B, которые соответствовали 54,92-процентной голосующей доле. Голосующая доля Воложа составляет 48,41%. Помимо российского он имеет гражданство Мальты.

Именно законопроект Горелкина как риск необходимости изменения структуры собственности «Яндекса», а также все обсуждения вокруг него стали основной причиной беспокойства инвесторов интернет-холдинга. На прошлой неделе, 11 октября, на фоне обсуждения инициативы в Госдуме бумаги «Яндекса» потеряли в цене за сутки более 15%. Глава «Яндекса» в России Елена Бунина в интервью РБК назвала «разрушительной» инициативу Горелкина.

«С текстом отзыва компании ознакомиться пока не удалось, в связи с этим мы считаем преждевременным комментировать данный документ», — сообщили РБК в пресс-службе «Яндекса».

Авторы: Ирина Парфентьева, Мария Коломыченко, Юлия Старостина
При участии: Анна Пустякова
Теги: Яндекс, законопроект
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