Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах

Кабмин готов его поддержать при условии доработки. Ограничение владения иностранцев в интернет-компаниях следует установить на уровне 50% минус одна акция. Такой подход правительства обрадует инвесторов «Яндекса»

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС)

Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству. Кабмин готов поддержать документ, если в него будут внесены корректировки — иностранное участие в интернет-ресурсах в отношении голосующих акций должно быть допустимо на уровне 50% минус одна акция, указывают оба собеседника РБК. Кроме того, в законопроекте должны появиться четкие критерии отнесения информационного ресурса к значимому, чтобы избежать «оценочного влияния».

РБК направил запрос пресс-секретарю главы правительства Дмитрия Медведева. Представитель Минкомсвязи отказался от комментариев.

Законопроект был внесен минувшим летом в Госдуму депутатом «Единой России» и членом комитета по информационной политике, ИТ и связи Антоном Горелкиным. Инициатива оформлена как пакет поправок в законы «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «О персональных данных». Значимыми, по версии депутата, предлагается считать сайты, страницы сайтов, информационные системы или компьютерные программы, которые позволяют их владельцу собирать информацию о пользователях, находящихся на территории России. Решение о признании ресурса таковым будет принимать правительственная комиссия на основе предложений Роскомнадзора.

Как пояснил сам Горелкин, «речь [в сути инициативы] не идет о Facebook, так как это международная компания, которая не ориентирована на российский рынок, а работает по всему миру». «Речь идет о компаниях, которые имеют стратегическое значение, ориентированы на российский рынок и занимают на нем существенную долю. У меня сомнений нет, что в перечень таких организаций войдут «Яндекс», Mail.Ru Group», — отметил он.