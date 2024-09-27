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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило о взятии села Лесовка под Украинском в ДНР

Сюжет
Военная операция на Украине
О контроле над Украинском военное ведомство сообщило накануне. Оба населенных пункта находятся по направлению к городу Покровск
Фото: сервис "Яндекс.Карты"
Фото: сервис "Яндекс.Карты"

Российские силы взяли под контроль село Лесовка у города Украинск в ДНР, сообщило Минобороны.

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил телеграмму командованию и личному составу 114-й отдельной стрелковой бригады. Глава военного ведомства поздравил военнослужащих с освобождением от врага населенных пунктов Украинск и Лесовка», — сказано в сообщении.

О контроле над Украинском ведомство заявило 26 сентября. Село находится в его восточном пригороде, примерно в 30 км по прямой от Донецка на северо-запад.

Белоусов отметил «уверенное» продвижение на красноармейском направлении — в сторону города Покровск (ранее назывался Красноармейск). До него от Украинска примерно 20 км по прямой.

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Покровск

Как сообщила днем ранее The New York Times (NYT) со ссылкой на украинских военных, российская армия вплотную подошла к Покровску — важнейшему логистическому пункту для ВСУ. Непосредственно находящиеся на линии фронта бойцы армии Украины заявили об «истощении» и о том, что пока они защищают одну область, другая сразу же оказывается под угрозой. Старший сержант с позывным Женьшень назвал «кошмаром» бои в районе города и выразил опасения, что город «обречен», даже если его группе удастся удержать позиции.

Активные боевые действия также идут в районе города Угледар — он расположен юго-западнее Донецка. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский говорил, что город взят «в клещи», а сам руководитель республики Денис Пушилин заявил о боях в самом Угледаре.

В сентябре российская армия взяла под контроль в ДНР несколько населенных пунктов: это Карловка, Желанное Первое и Долиновка (на покровском направлении), Пречистовка, Острое (на угледарском направлении) и др.

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Андрей Белоусов

министр обороны России
17 марта 1959 года
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