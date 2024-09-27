Минобороны заявило о взятии села Лесовка под Украинском в ДНР

О контроле над Украинском военное ведомство сообщило накануне. Оба населенных пункта находятся по направлению к городу Покровск

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Российские силы взяли под контроль село Лесовка у города Украинск в ДНР, сообщило Минобороны.

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил телеграмму командованию и личному составу 114-й отдельной стрелковой бригады. Глава военного ведомства поздравил военнослужащих с освобождением от врага населенных пунктов Украинск и Лесовка», — сказано в сообщении.

О контроле над Украинском ведомство заявило 26 сентября. Село находится в его восточном пригороде, примерно в 30 км по прямой от Донецка на северо-запад.

Белоусов отметил «уверенное» продвижение на красноармейском направлении — в сторону города Покровск (ранее назывался Красноармейск). До него от Украинска примерно 20 км по прямой.

Как сообщила днем ранее The New York Times (NYT) со ссылкой на украинских военных, российская армия вплотную подошла к Покровску — важнейшему логистическому пункту для ВСУ. Непосредственно находящиеся на линии фронта бойцы армии Украины заявили об «истощении» и о том, что пока они защищают одну область, другая сразу же оказывается под угрозой. Старший сержант с позывным Женьшень назвал «кошмаром» бои в районе города и выразил опасения, что город «обречен», даже если его группе удастся удержать позиции.

Активные боевые действия также идут в районе города Угледар — он расположен юго-западнее Донецка. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский говорил, что город взят «в клещи», а сам руководитель республики Денис Пушилин заявил о боях в самом Угледаре.

В сентябре российская армия взяла под контроль в ДНР несколько населенных пунктов: это Карловка, Желанное Первое и Долиновка (на покровском направлении), Пречистовка, Острое (на угледарском направлении) и др.