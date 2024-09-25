Минобороны сообщило о взятии Острого и Григоровки в ДНР
Под контроль российских войск перешли населенные пункты Острое и Григоровка в ДНР, сообщило Минобороны. Их взяла южная группировка войск.
Острое находится к востоку от Курахово в южной части Донбасса.
В ДНР есть несколько населенных пунктов под названием Григоровка.
10 сентября Минобороны отчитывалось о взятии населенных пунктов Красногоровка, Водяное и Галицыновка. До этого ведомство сообщало о контроле над городом Новогродовкой, селом Мемрик.
13 сентября российские войска заняли Долиновку, 19 сентября — Георгиевку, сообщило ведомство.
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