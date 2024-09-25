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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о взятии Острого и Григоровки в ДНР

Сюжет
Военная операция на Украине
В ДНР есть несколько населенных пунктов под названием Григоровка. Острое находится к востоку от Курахово в южной части Донбасса
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Под контроль российских войск перешли населенные пункты Острое и Григоровка в ДНР, сообщило Минобороны. Их взяла южная группировка войск.

Острое находится к востоку от Курахово в южной части Донбасса.

В ДНР есть несколько населенных пунктов под названием Григоровка.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

10 сентября Минобороны отчитывалось о взятии населенных пунктов Красногоровка, Водяное и Галицыновка. До этого ведомство сообщало о контроле над городом Новогродовкой, селом Мемрик.

13 сентября российские войска заняли Долиновку, 19 сентября — Георгиевку, сообщило ведомство.

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