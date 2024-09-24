В ДНР заявили о взятии в клещи Угледара

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Российские военные взяли в клещи Угледар в Донецкой народной республике (ДНР), из которого украинские военные пытаются вывести свои силы, сообщил в эфире «Первого канала» советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Наши ребята также освободили достаточно серьезную агломерацию к северу от Угледара. <...> Город попал в серьезные клещи, и уже ротация [Вооруженных сил Украины] фактически невозможна», — сказал он.

Кимаковский отметил, что российские военные на западе «фактически взяли под огневой контроль единственную дорогу» для снабжения ВСУ. По данным разведки, украинские военные пытаются вывести из города ударные группы, добавил он.

Угледар расположен примерно в 60 км к юго-западу от Донецка. О взятии этого населенного пункта власти ДНР сообщили в марте 2022 года. Однако уже в июне российское Минобороны заявило, что позиции в Угледаре вновь занимают подразделения украинской армии.

В конце августа военное ведомство сообщило о продвижении на южнодонецком направлении в сторону Константиновки на угледарском участке. Как уточнили в Минобороны, задача штурмовиков — отрезать проходящие через населенный пункт пути снабжения крупного гарнизона ВСУ в Угледаре.