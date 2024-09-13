 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило о взятии под контроль Долиновки в ДНР

Сюжет
Военная операция на Украине
Всего с 7 по 13 сентября российские военные заняли восемь населенных пунктов в ДНР, отчиталось ведомство
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Долиновка в Покровском районе ДНР, сообщило Минобороны.

Всего с 7 по 13 сентября российские военные заняли восемь населенных пунктов в ДНР: помимо Долиновки, это Новогродовка, Калиново, Мемрик, Галицыновка, Водяное, Красногоровка и Григоровка, отчиталось ведомство.

Минобороны заявило о продолжении наступления в Курской области
Политика
Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

О взятии города Новогродовки в Покровском районе министерство сообщало 8 сентября, на следующий день там отчитались о переходе под контроль села Мемрик.

О контроле над селами Водяное и Галицыновка, городом Красногоровкой, а также Григоровкой Минобороны заявляло 10 сентября.

Красногоровка — город к западу от Донецка. Серьезные бои за него велись в 2014–2015 годах, однако тогда ополченцам ДНР не удалось установить контроль над ним.

Галицыновка — село к востоку от города Украинск. Рядом находится населенный пункт Мемрик, о занятии которого Минобороны заявило накануне.

Водяное — село к северу от Угледара, рядом с которым находится несколько шахт.

Мемрик был основан немецкими колонистами в XIX веке. Согласно переписи 2001 года, его население составляло менее 400 человек.

Новогродовка расположена в Покровском районе к северо-западу от Донецка.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией

Британский премьер ответил Путину на предупреждение о войне с Россией

Пьяные черви и голуби-наводчики: за что вручили Шнобелевскую премию

«Зенит» побил рекорд десятилетия по тратам на новичков

Politico узнала, почему Кулебу уволили с поста главы МИД Украины

Криштиану Роналду первым в истории набрал 1 млрд подписчиков в соцсетях

Познер назвал причины отказа от работы на Западе во время спецоперации

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Минобороны ДНР
Материалы по теме
Минобороны заявило о «новом измерении» после атаки ВСУ на Курскую область
Политика
Минобороны сообщило об ударе по аэродромам и энергообъектам Украины
Политика
Минобороны сообщило об освобождении десяти курских населенных пунктов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 100,39 (-0,35) Инвестиции, 12 сен, 18:02 Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 91,11 (-0,16) Инвестиции, 12 сен, 18:02
Экс-наставника «Спартака» признали лучшим тренером месяца в ИталииСпорт, 16:56
Клуб Слуцкого выиграл матч чемпионата Китая, уступая 0:2Спорт, 16:56
Германия согласовала с Литвой условия пребывания бригады бундесвераПолитика, 16:54
Петербургским чиновникам запретили пользоваться Telegram и WhatsAppПолитика, 16:43
Набиуллина назвала плюсы отмены льготной ипотекиНедвижимость, 16:42
FT узнала об идее в партии Шольца заменить его «как Байдена»Политика, 16:42
Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильностиОбщество, 16:31
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Факторинг в виноделии: опыт Luding GroupРБК Вино, 16:27
ЦБ запретил «дочкам» европейских банков отказывать в валютных переводахФинансы, 16:20
«Ростех» сообщил о первом полете усовершенствованного вертолета Ка-32А11МБизнес, 16:16
СК раскрыл детали дела против бывшего зампреда правительства ПодмосковьяПолитика, 16:13
Дзюба назвал новой главой свой переход в «Акрон»Спорт, 16:13
Новые санкции США в сфере IT. С какими последствиями столкнулся бизнесТехнологии и медиа, 16:01
ЦБ оценил влияние продаж бумаг из-за границы на рынок акцийИнвестиции, 15:54