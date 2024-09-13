Минобороны сообщило о взятии под контроль Долиновки в ДНР

Всего с 7 по 13 сентября российские военные заняли восемь населенных пунктов в ДНР, отчиталось ведомство

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Российские войска взяли под контроль населенный пункт Долиновка в Покровском районе ДНР, сообщило Минобороны.

Всего с 7 по 13 сентября российские военные заняли восемь населенных пунктов в ДНР: помимо Долиновки, это Новогродовка, Калиново, Мемрик, Галицыновка, Водяное, Красногоровка и Григоровка, отчиталось ведомство.

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О взятии города Новогродовки в Покровском районе министерство сообщало 8 сентября, на следующий день там отчитались о переходе под контроль села Мемрик.

О контроле над селами Водяное и Галицыновка, городом Красногоровкой, а также Григоровкой Минобороны заявляло 10 сентября.