Минобороны сообщило о взятии под контроль Долиновки в ДНР
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Долиновка в Покровском районе ДНР, сообщило Минобороны.
Всего с 7 по 13 сентября российские военные заняли восемь населенных пунктов в ДНР: помимо Долиновки, это Новогродовка, Калиново, Мемрик, Галицыновка, Водяное, Красногоровка и Григоровка, отчиталось ведомство.
О взятии города Новогродовки в Покровском районе министерство сообщало 8 сентября, на следующий день там отчитались о переходе под контроль села Мемрик.
О контроле над селами Водяное и Галицыновка, городом Красногоровкой, а также Григоровкой Минобороны заявляло 10 сентября.
Красногоровка — город к западу от Донецка. Серьезные бои за него велись в 2014–2015 годах, однако тогда ополченцам ДНР не удалось установить контроль над ним.
Галицыновка — село к востоку от города Украинск. Рядом находится населенный пункт Мемрик, о занятии которого Минобороны заявило накануне.
Водяное — село к северу от Угледара, рядом с которым находится несколько шахт.
Мемрик был основан немецкими колонистами в XIX веке. Согласно переписи 2001 года, его население составляло менее 400 человек.
Новогродовка расположена в Покровском районе к северо-западу от Донецка.
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