Покровск: что это за город и почему он важен для ВСУ

Покровск (Фото: Marek M. Berezowski / Anadolu / Reuters)

Покровск (укр. Покровськ, в 1962-2016 годы — Красноармейск) — это подконтрольный Киеву город в Донбассе, расположен в 66 км к северо-западу от Донецка. Центр одноименного района и городской общины. Расположен неподалеку от административной границы Днепропетровской области Украины.

Вместе с городами Доброполье, Мирноград (Димитров), Новогродовка и Селидово и прилегающими к ним более мелкими населенными пунктами образует Покровскую городскую агломерацию (все — в Покровском районе).

По оценке Укрстата, на январь 2022 года численность населения Покровска составляла 60 тыс. 127 человек. В середине 2024 года, по заявлениям городских властей, в нем проживало примерно 53-58 тыс. человек. Согласно последней переписи населения 2001 года, основным этническими группами были украинцы (75,04%) и русские (22,09%). При этом в языковом отношении преобладали русский (59,84%) и украинский (39,39%). Численность населения агломерации в пределах Покровского района на начало 2022 года оценивалась в 385 917 человек.

Покровск — крупный железнодорожный узел, центр одноименной станции Краснолиманской дирекции Донецкой железной дороги (филиал Украинской железной дороги), находится на пересечении линий от Константиновки и Курахово до Павлограда и Днепра. Кроме того, через город проходит автомагистраль М30 (E50) Покровск-Карловка-Донецк, а также автодороги Т-0504 (Н-32) Покровск-Константиновка, Т-0515 (Александровка-Покровск-Константинополь) и Т-0406 (Григоровка-Межевая-Покровск).

Город появился в 1880-81 годы как поселение при станции Гришино во время строительства Екатерининской железной дороги. В течение 1880-1883 годов там были построены депо и вокзал, в 1884 году открылось движение поездов. Поселение входило в Гришинскую волость Бахмутского уезда Екатеринославской губернии, в 1897 году население достигло 2,6 тыс. человек. Уездный (1921) и районный (1932) центр Донецкой губернии (до 1925) и области (с 1932), с 1924 года — поселок городского типа, с 1938 — город. В 1934-1938 назывался Постышево, в 1938-1962 — Красноармейское, с 1962 года — Красноармейск, в 2016 году был переименован в Покровск (власти ДНР не признают переименования населенных пунктов после 2014 года). В годы Великой отечественной войны был оккупирован немецкими войсками в 1941-1943 годах, после 1945 года быстро развивался как промышленный и транспортный центр. С 1962 года — город областного подчинения.

Город пережил расцвет в 1960-1970-е годы: в нем базировались предприятия угольной промышленности, машиностроения, в том числе вагоностроительные и вагоноремонтные мощности и предприятия по обслуживанию железных дорог. К 1989 году его население составляло 154,9 тыс. жителей. После 1990 года вступил в затяжной кризис, однако сохранил транспортное и промышленное значение, в окрестностях города продолжали действовать угольные производства, в том числе шахтоуправление «Покровское» (крупнейшее предприятие района и одно из крупнейших в Украине), шахтостроительная компания, динасовый завод, автопредприятие «Укрстрой» и др.

После начала боевых действий в Украине в 2022 году долгое время оставался тыловым городом и был под контролем Киева. В августе 2024 года к предместьям Покровска вышли российские войска. 19 августа в городе была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми.

Стратегическое значение Покровска заключается в том, что он является важнейшим узлом снабжения группировки ВСУ в Донбассе, в том числе городов Торецк (Дзержинск), Константиновка и Часов Яр, а также Славянско-Краматорской агломерации. Важное значение в этом отношении имеет трасса Т-0504 (Н-32, Покровск-Константиновка).