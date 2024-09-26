NYT рассказала о «кошмаре» ВСУ в районе Покровска и Угледара

Российские войска вплотную подошли к Покровску, а Угледар вскоре могут окружить, рассказали NYT военные ВСУ. Оба города являются стратегическими укрепрайонами. О боях в районе этих городов ранее отчитывалось и Минобороны России

Фото: Минобороны России

Спустя месяцы «постоянного давления» российские войска продолжают наступление по всей линии фронта в Донбассе, а один из важнейших укрепрайонов ВСУ — город Угледар — в настоящее время находится под угрозой окружения, рассказали The New York Times (NYT) украинские военные.

Так, непосредственно находящиеся на линии фронта бойцы ВСУ заявили об «истощении» и о том, что пока они защищают одну область, другая сразу же оказывается под угрозой. По их словам, российские войска в настоящее время вплотную подошли к Покровску — важнейшему логистическому пункту для ВСУ. Старший сержант с позывным Женьшень назвал «кошмаром бои в районе города и выразил опасения, что город «обречен», даже если его группе удастся удержать позиции.

Самой нестабильной частью фронта на данный момент украинские военные назвали район Угледара — города, расположенного на «стратегическом стыке Донецкой и Запорожской областей». Бойцы ВСУ заявили, что российские войска заняли близлежащие к городу ключевые шахты и фактически взяли город в полукольцо. «Если им удастся прорваться через мины, Угледар окажется в полном окружении», — заявил NYT старший лейтенант 72-й механизированной бригады Дмитрий. Пока же, по его словам, солдаты в городе «просто держатся».

Покровск (Красноармейск) расположен в 66 км к северо-западу от Донецка. В городе находится крупный железнодорожный узел на пересечении линий от Константиновки и Курахово до Павлограда и Днепра. Кроме того, через город проходит автомагистраль М30 (E50) Покровск — Карловка — Донецк, а также автодороги Т-0504 и Т-0515. Угледар находится примерно в 60 км к юго-западу от Донецка. Город расположен на возвышенности рядом с рекой Кашлагач. Недалеко от него находится место пересечения дорог из Великой Новоселки, Красной Поляны, Волновахи и Докучаевска. О боях в городе накануне сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Также NYT, ссылаясь на данные аналитического проекта DeepState, сообщает о резком росте сообщений о боестолкновениях между российскими и украинскими войсками — до более чем 200 в день. На фоне этого растет и число украинских потерь, отмечает газета.

Корреспондент издания побывал в одном из прифронтовых госпиталей, где наблюдается постоянный приток раненых. Военная медсестра Валерия в разговоре с NYT рассказала, что бойцов ВСУ привозят с тяжелыми травмами головы и ожогами, покрывающими более 20% тела.

С начала этого года российское Минобороны сообщало о взятии десятков населенных пунктов в ДНР, крупнейший из которых — Авдеевка. В августе подразделения ВС России подошли к окраинам Покровска. 19 августа в городе объявили принудительную эвакуацию семей с детьми.

24 сентября председатель комиссии Общественной палаты, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска зашли на окраины Угледара. «В самом Угледаре начались боевые действия. Наши ребята зашли в кварталы на окраине города и шаг за шагом продвигаются», — сказал он. Ситуацию в городе для 72-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Рогов охарактеризовал как критическую. Он отметил, что украинские военные находятся под угрозой окружения.

The Economist сообщала, что ситуация для ВСУ под Покровском ухудшается, поскольку украинским силам не хватает людей и снарядов. Это направление самое сложное для ВСУ, признавал президент Владимир Зеленский.

Покровск и Мирноград имеют важное значение для обороны Украины на восточном фронте. Если ВСУ потеряют эти города, это поставит под угрозу другие крупные города — Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск — и значительно укрепит стратегическое положение России в регионе, предупреждали украинские командиры.