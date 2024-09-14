Минобороны заявило о контроле над Желанным Первым в ДНР

Село Желанное Первое в Покровском районе ДНР перешло под контроль российских военнослужащих, сообщили в Минобороны. По состоянию на 2001 год там проживало 192 человека

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Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Желанное Первое в ДНР, сообщили в Минобороны.

Село Желанное Первое находится в Покровском районе к западу от Донецка. По состоянию на 2001 год там проживало 192 человека.

По данным ведомства, также было нанесено поражение шести бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Часов Яр, Курдюмовка, Острое, Северск, Константиновка и Катериновка в ДНР, отражены две контратаки.

За минувшие сутки ВСУ потеряли на этом направлении до 715 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70, 155-мм гаубицу М777, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и четыре полевых склада боеприпасов, добавили в Минобороны.

ВСУ начали операцию в Курской области 6 августа, после чего Минобороны России отчиталось о наращивании темпов наступления в Донбассе. За более чем месяц ведомство заявляло о контроле над рядом населенных пунктов в ДНР, в том числе Долиновки, Красногоровки, Григоровки, Водяного и Галицыновки.

Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что наступление в Курской области не облегчило ситуацию для ВСУ в Донбассе. Украинский Генштаб называл самым горячим направлением фронта кураховское (город Курахово расположен в Покровском районе ДНР, там проживают порядка 19 тыс. человек).