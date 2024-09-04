Минобороны сообщило о контроле над Карловкой и Пречистовкой в ДНР

Села Карловка и Пречистовка в ДНР перешли под контроль российских военнослужащих, сообщили в Минобороны. Ведомство отчитывалось о наращивании темпов наступления в Донбассе

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Российские военнослужащие установили контроль над населенными пунктами Карловка и Пречистовка в ДНР, сообщило Минобороны.

Село Карловка расположено в Покровском районе, примерно в 77 км от Красноармейска (украинское название — Покровск). По состоянию на 2024 год там никто не проживал. Село Пречистовка расположено в Волновахском районе, в 16 км от Угледара. По состоянию на 2019 год численность населения составляла 563 человека.

По данным ведомства, было «нанесено поражение» живой силе и технике шести бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Украинск, Димитров, Селидово, Шахтерское и Доброволье в ДНР, а также Приютное в Запорожской области. Российские военнослужащие отразили восемь контратак на этом направлении.

ВСУ потеряли более 630 военнослужащих, боевую бронированную машину MaxxPro, семь автомобилей, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 100-мм противотанковую пушку «Рапира», добавили в Минобороны.

После начала операции ВСУ в Курской области 6 августа Минобороны России сообщило о наращивании темпов наступления в ДНР. В частности, ведомство заявляло о контроле над рядом населенных пунктов, в том числе Нью-Йорком (Новгородское) к югу от Торецка (Дзержинска) и Межевым к юго-востоку от Покровска. Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что курская операция не помогла ВСУ в Донбассе.