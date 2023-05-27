СБУ признало причастность Украины к взрыву на Крымском мосту

Взрыв на Крымском мосту произошел в октябре 2022-го. Путин назвал это терактом, ФСБ обвинило в произошедшем украинские спецслужбы. Зеленский заверил, что Киев «не заказывал» взрыв. Теперь глава СБУ косвенно подтвердил причастность

Демонтаж разрушенной части моста осенью 2022 года (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Крымский мост представляет собой путь снабжения, Украина была обязана нарушить его работу, заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк в интервью украинскому журналисту Дмитрию Комарову. Запись опубликована на YouTube.

Журналист спросил его, причастно ли ведомство к взрыву.

«Согласно нормам нашего действующего законодательства и международного, обычаев и традиций ведения войны, с учетом того, что это был логистический путь, который мы обязаны были перерезать врагу — определенные такие меры, соответственно, осуществлялись», — ответил Малюк (цитата по ТАСС).

Взрыв на Крымском мосту произошел в начале прошлого октября, два автомобильных пролета обрушились, из-за взрыва загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в это время проходил по железнодорожным путям моста. Четыре человека погибли.

ФСБ назвала организатором взрыва разведку Украины и ее главу Кирилла Буданова. Президент Владимир Путин заявил, что произошедшее — «безусловно, носит террористический характер, это акт терроризма». СК завел дело по статье о терроризме, восемь человек арестованы. В феврале на мосту после ремонта полностью открыли все автомобильные полосы для легковых машин, а в мае было восстановлено движение по железнодорожной части, грузовики на мост пока решили не пускать.

В Киеве прокомментировали фразой, что взрыв — «только начало», а «все нелегально построенное должно быть разрушено». «Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно», — говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Источник The Wall Street Journal среди украинских чиновников при этом возложил ответственность на Киев. «Украинские спецслужбы организовали взрыв, используя бомбу, загруженную в грузовик, проезжавший по мосту», — рассказал он.

Прошлым летом генерал-майор армии Украины Дмитрий Марченко назвал Крымский мост «целью номер один» для военных. «Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских», — добавил он, подчеркнув, что мост является «путем подтягивания резервов», а потому ВСУ необходимо его «обрезать».

Еще в апреле глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что, если у ВСУ будет возможность нанести удар по Крымскому мосту, они ею воспользуются. В Кремле расценили его слова в качестве «анонса теракта».

