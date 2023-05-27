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Военная операция на Украине ,  
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Киссинджер объяснил конфликт на Украине «амбивалентностью России»

Киссинджер: конфликт на Украине вызван амбивалентностью России по отношению к Европе
Москва веками испытывала амбивалентность к Европе — одновременно восхищаясь и чувствую неполноценность к ней, считает Киссинджер. Он счел, что масштаб конфликта на Украине отражает «российскую особенность»
Генри Киссинджер
Генри Киссинджер (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Россия столетиями оказывала значительное влияние на Европу, испытывая при этом двойственное отношение к ней, что стало одной из причин конфликта на Украине, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью The Wall Street Journal к своему столетию.

Россия последние столетия пребывала «в плену собственной амбивалентности между восхищением и чувством неполноценности или опасности, исходящей из Европы». «Я думаю, что предложение принять Украину в НАТО было серьезной ошибкой и привело к этой войне. Но ее масштаб и его природа — это российская особенность, и мы были абсолютно правы, сопротивляясь этому», — сказал Киссинджер.

Экс-госсекретарь считает Украину ныне самым вооруженным европейским государством, а условия окончания конфликта с Россией должны предусматривать возвращение Киеву всех утраченных территорий «за спорным исключением Крыма». «Для России потеря Севастополя, который в истории всегда был не украинским, была бы таким крахом, что сплоченность государства оказалась бы под угрозой. И я думаю, что это нежелательно для мира», — добавил он.

Киссинджер выразил уверенность, что Белый дом во многом поступил верно в вопросе Украины, и конфликт уже выигран «с точки зрения предотвращения нападения России на союзные страны в Европе, маловероятно, что это повторится». Однако, отметил он, от России исходят и другие опасности.

По его мнению, США видят себя праведным государством, американцы считают, что их взгляд на мир должны быть доминирующими сами по себе. На вопрос о том, находит ли это мнение отклик в других странах, он быстро ответил «Нет, конечно, нет». Он также добавил, что и китайски лидер Си Цзиньпин не поверит в это. Киссинджер считает, что нынешний председатель Китая проявил большую силу, чем предшественники, в противостоянии с американскими президентами, которые требовали от Пекина уступок.

«Я думаю, дело может дойти до конфликта. Здесь мы имеем два общества с глобальным историческим взглядом, хотя и с разной культурой, которые противостоят друг другу», — оценил экс-госсекретарь отношения США и Китая.

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Вопрос Тайваня он назвал «неразрешимой проблемой», у которой «нет решения, кроме времени». Киссинджер предложил заморозить нынешний статус полуострова на десять лет, в течение которых Тайбэй и Пекин ограничили угрозы и развертывание оружие друг против друга. Это следует «тщательно сформулировать, чтобы мы не говорили, что относимся к Тайваню как к стране».

Российские власти называли победу на Украине неизбежной, а также пообещали сделать все для пресечения угроз Севастополю и Крыму. На церемонии подписания договоров о принятии в Россию новых регионов прошлой осенью президент Владимир Путин заявил, что их выбор сделан и Москва его не предаст. «Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами», — добавил он.

Президент объяснял начало военной операции сменой власти на Украине в результате Евромайдана, планами НАТО по расширению на восток, отказ Киева соблюдать минские соглашения.
 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Генри Киссинджер США Украина Тайвань Китай
Генри Киссинджер фото

Генри Киссинджер

политик, дипломат, бывший госсекретарь США

27 мая 1923 года

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