В Коми дали срок учителю, комментировавшему взрыв Крымского моста

Бывший учитель из Коми Никита Тушканов получил пять с половиной лет колонии за дискредитацию армии и оправдание терроризма. Его ранее уволили после выхода на акции протеста из-за задержания Навального

Бывший учитель истории и обществознания из города Микунь Республики Коми Никита Тушканов, обвиненный в публичном оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) и дискредитации армии (ст. 280.3 УК), получил пять с половиной лет колонии общего режима, сообщают местные порталы «Комиинформ» и «КомиОнлайн».

Приговор вынес Второй западный окружной военный суд на выездном заседании. Помимо тюремного срока, Тушканову в течение трех лет после освобождения запретили администрировать сайты.

РБК обратился за комментарием во Второй западный окружной военный суд.

Издания отмечают, что бывший учитель стал известен общественности после того, как 23 января 2021 года вышел на центральную площадь в Микуни с плакатом «Молчи или умри». В тот же день по всей стране проходили акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который был незадолго до этого задержан.

Как отмечает «КомиОнлайн», Тушканова после этого попросили уволиться, в марте 2021-го он лишился работы.

В апреле прошлого года бывший педагог получил административный штраф за дискредитацию российской армии (ст. 20.3.3 КоАП) в размере 30 тысяч руб. За что именно его привлекли к ответственности, не уточняется.

В декабре 2022-го Тушканова задержали, против него возбудили уголовное дело. «КомиОнлайн» отмечает, что 8 октября в соцсетях Тушканов опубликовал «тексты и комментарии, касающиеся оценки взрыва Крымского моста».