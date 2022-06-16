Генерал ВСУ назвал Крымский мост «целью номер один» для поражения
Крымский мост является «целью номер один» для украинских военных, заявил генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко.
«Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения», — сказал генерал-майор (цитата по Vesti.ua).
Марченко назвал мост «путем подтягивания резервов» и заявил, что ВСУ необходимо его «обрезать».
Украинские военные уже заявляли, что теоретически могут нанести удар по Крымскому мосту, если появится такая возможность. В апреле об этом, в частности, говорил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. В Кремле назвали его слова «анонсом теракта»
В начале апреля советник главы Крыма Олег Крючков опровергал данные минировании Крымского моста и называл их «фейками украинских диванных вояк и Центра информационно-психологических операций».
Крымский мост протяженностью 19 км соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Его начали строить в 2016 году и закончили в 2019-м. Сооружение состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного.
Киев не раз высказывался против строительства моста. В декабре 2021 года СНБО ввел санкции против шести физических и 24 юридических лиц, которых украинские власти сочли «причастными к незаконному сооружению и эксплуатации железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив».