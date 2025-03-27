Макрон анонсировал отправку «сил сдерживания» на Украину

«Коалиция желающих» подготовит в течение трех недель предложения о мониторинге соблюдения режима прекращения огня на Украине. О чем еще договорились союзники Киева на прошедшем сегодня саммите в Париже — в материале РБК

Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

27 марта в Париже прошел очередной саммит «Коалиции желающих», посвященный гарантиям безопасности для Украины. На него во французскую столицу прибыли лидеры более 30 государств, в основном европейских. На встрече также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

Представителей США в Париже не было. Агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что Эмманюэль Макрон провел перед саммитом телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Bloomberg сообщил, что французский президент планировал проинформировать американского коллегу о том, какой вклад в процесс урегулирования конфликта может внести Европа, а также намеревался «потребовать от России взять на себя обязательства в рамках соглашения о прекращении огня».

В целом на саммите предполагалось провести «окончательное согласование» гарантий безопасности для Украины на случай заключения мирного соглашения. Макрон уже несколько месяцев прорабатывает совместно с британским премьером Киром Стармером идею отправки в республику европейской миротворческой миссии для контроля за режимом прекращения огня.

18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали 30-дневное частичное прекращение огня на Украине. Речь идет о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре друг друга. Зеленский на такой вариант согласился. На консультациях в Эр-Рияде, которые в общей сложности продолжались с 23 по 25 марта, США обсуждали с Россией и Украиной вопросы обеспечения безопасности в Черном море. По сообщению Белого дома, Москва согласилась обеспечить в Черном море безопасное судоходство, исключить применение силы и не допустить использование коммерческих судов в военных целях. По информации Кремля, стороны, в частности, договорились возобновить Черноморскую зерновую инициативу, которая предполагает безопасность судоходства и неиспользование коммерческих судов в военных целях, для чего будет введен их досмотр.

Как союзники Украины видят мирное урегулирование

Накануне саммита французский президент провел отдельные переговоры с Зеленским. По их итогам Макрон заявил, что приветствует все инициативы, направленные на завершение конфликта, в том числе предложение Трампа. Французский лидер также считает, что Россия все еще демонстрирует «желание войны», несмотря на попытки добиться прекращения огня. «Украина ясно выразила Соединенным Штатам свое согласие на полное и безоговорочное 30-дневное прекращение огня, хотя она является жертвой агрессии. Мы ожидаем от России такой же приверженности», — отметил Макрон (цитата по Le Monde).

Стармер по прибытии на саммит выразил аналогичное мнение. «В отличие от Зеленского Путин показал, что не настроен серьезно по отношению к этим мирным переговорам, — заявил британский премьер. — Он играет с согласованным прекращением огня в Черном море, несмотря на добросовестное участие всех сторон, продолжая наносить разрушительные удары по населению Украины. Его обещания пусты».

Минобороны России сообщило 27 марта, что вопреки заявлениям Киева в течение прошедших суток Вооруженные силы Украины продолжали нанесение ударов по российской энергетической инфраструктуре. Ранее высокопоставленный украинский чиновник заверил Agence France-Presse, что ни Россия, ни Украина не наносили ударов по объектам энергетики с 25 марта.

На итоговой пресс-конференции Макрон сообщил, что участники саммита договорились поручить главам МИД стран — участниц «Коалиции желающих» в течение трех недель подготовить предложения о мониторинге соблюдения режима прекращения огня. Французский лидер заявил о намерении отправить в республику так называемые силы сдерживания в случае заключения мирного соглашения. Он уточнил, что речь идет не о «миротворческой миссии» и контингент не будет расположен на линии соприкосновения. «Они окажут долгосрочную поддержку и будут выступать в качестве сдерживающего фактора против потенциальной российской агрессии», — отметил президент.

Макрон не уточнил, какие именно страны примут участие в этой миссии, подтвердив лишь, что ее координацию возьмут на себя Франция и Великобритания. «Силы охватят морские, воздушные и наземные направления и будут частью более широкого пакета мер по безопасности. Не Россия должна решать, будут ли силы сдерживания в Украине», — заключил Макрон. Отдельно он заметил, что эта миссия нуждается в американской поддержке, но европейцы также готовы подготовить ее без участия Вашингтона.

Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита заявил, что на потенциальных переговорах о мирном урегулировании на Украине ЕС будут представлять Франция и Германия. По его словам, это общая позиция всех европейских лидеров. Комментируя возможность размещения на Украине европейского контингента, Зеленский признал, что пока конкретики недостаточно: «Есть много предложений от лидеров, и их стало больше. Что касается действий, модальности этого контингента, что он может, как его применять, кто будет этим управлять — много вопросов. Мало ответов».

Стармер позже пояснил, что европейская миссия будет опираться на силу украинской армии, «чтобы отправить сообщение Путину о том, что эта сделка защищена». Однако британский премьер отметил, что пока идея об отправке войск находится только на стадии разработки. Он также подчеркнул, что решение об отправке британских военных на Украину должен будет согласовать парламент королевства.

С целью укрепить позиции Киева перед потенциальными переговорами европейские державы также планируют углубить оборонное сотрудничество с Украиной. По информации Макрона, в ближайшие дни в Киев отправится французско-британская группа военачальников, чтобы «разработать формат будущей украинской армии». Еще французский президент сообщил, что участники парижского саммита договорились ускорить выдачу Киеву кредитов, которые были согласованы «Большой семеркой».

Отдельно «Коалиция желающих» обсудила возможность снятия санкций с России. По словам Макрона, все страны-участницы согласились во мнении, что время для отмены рестрикций, «какими бы они ни были», еще не пришло. Днем ранее французский лидер заявил, что санкции могут быть сняты только тогда, когда Россия вернется к международно признанным границам Украины. «Нет никакого смысла отменять санкции, пока не будет достигнут мир», — заявил в Париже исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц. Стармер назвал эту позицию одним из главных итогов встречи.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в Париже заявил, что королевство продолжит «укреплять позиции Украины», ускорив ее перевооружение. За несколько часов до саммита он также объявил о запуске «крупнейшего плана перевооружения армии Швеции со времен холодной войны», целью которого является увеличение расходов на оборону почти до 3,5% ВВП к 2030 году.

Масштабный проект перевооружения всей Европы, предполагающий интеграцию украинской оборонной промышленности в европейскую, был представлен на прошлой неделе. Речь идет о подготовленной Еврокомиссией Белой книге об обороне «Готовность-2030», в которой упомянут сценарий «высокоинтенсивной войны» на европейском континенте. Россия названа в документе «фундаментальной угрозой», и ЕС призывает готовиться к ее сдерживанию. План перевооружения подразумевает совместные закупки вооружений и упрощение финансирования проектов в области обороны. Предлагается также выделить кредиты членам блока на сумму €150 млрд для инвестиций в военную отрасль, часть этих средств должна пойти на усиление обороноспособности Украины.

Однако, по информации Politico, несколько стран ЕС, включая Францию, Италию, Испанию, до сих пор отвергают предложения Еврокомиссии резко увеличить расходы на оборону за счет заемных средств. А на прошлой неделе из-за возражений ряда участников союза было отклонено предложение главы европейской дипломатии Каи Каллас создать фонд военной помощи Украине объемом до €40 млрд.

Россия неоднократно заявляла, что она против размещения на Украине западных военных. Идеи Британии и Франции в Москве называют «замыслом военной интервенции», которая «маскируется под некую миротворческую миссию». «Хотелось бы вновь обратить внимание, что Россия категорически против такого сценария, который чреват прямым столкновением России и НАТО», — сказала 27 марта представитель МИД России Мария Захарова.

Насколько Европа готова отправить своих военных на Украину

Выдвинутый Макроном и Стармером в начале марта план урегулирования состоит из двух этапов: перемирие в воздухе, на море и мораторий на удары по энергетической инфраструктуре продолжительностью месяц; размещение на Украине миротворцев для поддержания режима прекращения огня. В феврале оба лидера ездили в Вашингтон, где пытались убедить Дональда Трампа оказать поддержку миротворческому контингенту. Речь шла о воздушной разведке, наблюдении и воздушном прикрытии на случай, если европейские миротворцы «подвергнутся нападению со стороны российских войск после заключения любого мирного соглашения». Трамп таких гарантий им не дал.

26 марта на встрече с Зеленским в Париже Макрон уточнил, что будут делать европейские военные на Украине, если их туда отправят. «Цель этих вооруженных сил будет не в том, чтобы быть на линии фронта или быть задействованными в первый день столкновения с силами, а в том, чтобы быть силами, которые сдерживают нападения <...> они будут развернуты там, чтобы отреагировать», — сказал президент Франции. По словам французского источника Associated Press, миротворцев могут разместить вдоль Днепра в центральной части Украины или в западной ее части, а то и вовсе в соседней стране.

Зеленский до этого обозначил, как он представляет гарантии безопасности для своей страны. Это может быть членство в НАТО, передача Украине ядерного оружия или же создание «НАТО на Украине», что подразумевает опять же поставки оружия и размещение в республике военных из Европы и США. По оценке Зеленского, Украине нужно 100 тыс. европейских и американских военных, Британия и Франция же предполагали отправить туда около 30 тыс. человек.

Однако сейчас европейские страны все больше склоняются к тому, что размещение миротворцев на Украине — уже не самый оптимальный сценарий. «Когда Украина была в лучшем положении, идея отправки войск выглядела подходящей. Но сейчас, с положением на земле и администрацией США, как она есть, это не очень привлекательно», — приводит Reuters слова неназванного европейского дипломата. Другой собеседник агентства — высокопоставленный военный чиновник — отметил, что, хотя Европа в целом отходит от идеи отправки своих военных на Украину, это не значит, что отдельные страны не будут посылать туда их «для тренировки украинских военных и другой поддержки».

Президент Хорватии Зоран Миланович написал в соцсетях 27 марта, что об отправке военных его страны на Украину «не может идти и речи». Аналогичное мнение выражают и власти Словакии.

«Коалиция желающих» — это своего рода антикризисная группа ad hoc, считает заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН, кандидат политических наук Павел Тимофеев. «Без участия США европейцы в рамках НАТО не очень понимают, что и как им делать. Они очень хотят подчеркнуть, что им важно присутствовать за столом многосторонних переговоров, которые, по их мнению, должны завершить конфликт. Но совершенно не факт, что их туда пригласят. Поэтому им надо придумывать какие-то инициативы, которые покажут, что они там нужны», — пояснил РБК эксперт.

Отправка на Украину миротворцев — одна из таких инициатив, продолжает Тимофеев, и вопросов она порождает немало. «Никто не хочет посылать солдат на передовую. Поэтому либо их надо отправлять после того, как установят перемирие, — и здесь вопрос, пригласят ли Европу к переговорам или нет, либо делать это без каких-либо договоренностей. Но в таком случае европейцы станут стороной конфликта со всеми вытекающими последствиями, — отмечает политолог. — Они пытаются придумать, как решить эти вопросы так, чтобы и не сильно пострадать финансово, и никого не послать на убой, и заставить Россию и США со своей позицией считаться. Задача эта очень нетривиальная, поэтому мы видим столь многочисленные обсуждения».

По данным The Financial Times (FT), как альтернативу европейским военным в ЕС обсуждают миротворцев ООН — такой вариант, в частности, был бы предпочтителен для Испании и Италии. Поскольку речь ведется о «потенциальном прекращении огня, то люди, естественно, думают, ну если бы было прекращение огня, то мог бы быть и механизм мониторинга третьей стороной», сказал 25 марта заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа, общаясь с журналистами в Брюсселе (его цитаты — по FT). По его словам, миротворцы не будут предоставлять «гарантии безопасности»: они ответственны за «мониторинг ожидаемого прекращения огня», «связь между сторонами и наблюдение и сообщение о возможных нарушениях». Лакруа подчеркнул, что для такой миссии нужно как согласие Совета Безопасности ООН, так и обеих сторон конфликта.