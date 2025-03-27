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Военная операция на Украине ,  
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Макрон назвал задачи миротворцев на Украине

Макрон: миротворцы на Украине должны будут сдерживать нападения
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Военная операция на Украине

Задачами европейских миротворцев, которых западные страны хотят отправить на Украину, будет обеспечение безопасности и реагирование на возможное нападение, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время пресс-конференции с украинский лидером Владимиром Зеленским, трансляцию вел Sky News.

«Цель этих вооруженных сил будет не в том, чтобы быть на линии фронта или быть задействованными в первый день столкновения с силами, а в том, чтобы быть силами, которые сдерживают нападения <...> они будут развернуты там, чтобы отреагировать», — сказал он.

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Зеленский прибыл в Париж в среду, 26 марта. На следующий день запланирована встреча «коалиции желающих» из представителей европейских стран по гарантиям безопасности для Украины. Предполагается, что она пройдет с участием украинского президента.

В начале марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Макрон представили свой план урегулирования конфликта на Украине, который на первом этапе предполагает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре» на месяц. Согласно этому плану, в рамках второй фазы, после достижения перемирия, на Украине должен разместиться миротворческий контингент.

Москва назвала вопрос размещения европейских войск стран, которые являются членами НАТО, «очень сложным», в Кремле в феврале заявили, что этот вопрос пока не обсуждается.

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