AP узнало варианты размещения европейских войск на Украине
В ЕС рассматривают разные варианты отправки своего контингента на Украину, среди которых — размещение «значительных сил» в центральной ее части вдоль Днепра, передает Associated Press (AP) cо ссылкой на французского чиновника.
По словам собеседника AP, возможно размещение европейского контингента еще дальше от линии фронта — на западе Украины или в соседней стране. Президент Франции Эмманюэль Макрон, в свою очередь, заявил, что эти силы в сочетании с возможным мирным соглашением смогут «ответить» в случае нападения.
«Наши солдаты, когда они задействованы и развернуты, должны реагировать на решения главнокомандующего и, если они находятся в зоне конфликта, реагировать на него», — сказал он, не уточнив возможные ответные меры этого контингента.
Bloomberg, речь идет о возможной отправке до 30 тыс. европейских военнослужащих.
Москва осуждает любую помощь Киеву, считая, что это лишь затягивает конфликт и не способно изменить его исход. Глава российского МИДа Сергей Лавров называл неприемлемым размещение европейских миротворцев на Украине. Он также отмечал необходимость «говорить о первопричинах» конфликта для его урегулирования.
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