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Военная операция на Украине ,  
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AP узнало варианты размещения европейских войск на Украине

AP: в ЕС обсуждают размещение войск в центральной или западной частях Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Среди вариантов размещения войск ЕС рассматривается центральная часть Украины вдоль Днепра, западная часть или соседняя страна, сообщил источник AP. Москва называла неприемлемым присутствие европейских миротворцев на Украине
Фото: Paulius Peleckis / Getty Images
Фото: Paulius Peleckis / Getty Images

В ЕС рассматривают разные варианты отправки своего контингента на Украину, среди которых — размещение «значительных сил» в центральной ее части вдоль Днепра, передает Associated Press (AP) cо ссылкой на французского чиновника. 

По словам собеседника AP, возможно размещение европейского контингента еще дальше от линии фронта — на западе Украины или в соседней стране. Президент Франции Эмманюэль Макрон, в свою очередь, заявил, что эти силы в сочетании с возможным мирным соглашением смогут «ответить» в случае нападения. 

«Наши солдаты, когда они задействованы и развернуты, должны реагировать на решения главнокомандующего и, если они находятся в зоне конфликта, реагировать на него», — сказал он, не уточнив возможные ответные меры этого контингента.

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Выступление Макрона состоялось после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и перед саммитом «коалиции желающих» в Париже. В мероприятии 27 марта примут участие представители порядка 30 стран, чтобы обсудить инициативу Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера по гарантиям безопасности Киеву после окончания конфликта. По данным Bloomberg, речь идет о возможной отправке до 30 тыс. европейских военнослужащих.

Москва осуждает любую помощь Киеву, считая, что это лишь затягивает конфликт и не способно изменить его исход. Глава российского МИДа Сергей Лавров называл неприемлемым размещение европейских миротворцев на Украине. Он также отмечал необходимость «говорить о первопричинах» конфликта для его урегулирования.

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