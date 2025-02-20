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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg узнал, что Лондон и Париж хотят попросить у США для Украины

The Telegraph: Европа планирует отправить на Украину менее 30 тысяч военных
Сюжет
Военная операция на Украине
Лондон и Париж работают над планом гарантий безопасности для Украины и намерены отправить менее 30 тыс. солдат и попросить у США авиацию и разведданные, пишет агентство. Москва называла неприемлемым размещение миротворцев ЕС
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Великобритания и Франция разрабатывают план возможных гарантий безопасности для Украины после окончания боевых действий, однако он будет зависеть от согласия президента США Дональда Трампа предоставить в том числе американскую авиацию и разведданные, пишет Bloomberg со ссылкой на западных чиновников.

По словам собеседников агентства, эта инициатива подразумевает размещение менее 30 тыс. европейских военнослужащих в крупных городах Украины, портах и на критически важных объектах инфраструктуры, за исключением восточной территории страны. В Польше и Румынии планируется разместить авиацию, а на их восточных границах — сухопутные войска для возможной переброски на Украину в случае необходимости. Об этом также пишет The Telegraph со ссылкой на западных чиновников.

Также будут использоваться дроны, спутники, разведывательные и наблюдательные самолеты, а в Черном море, вероятно, развернут две оперативные группы для обезвреживания морских мин и патрулирования акватории, отмечает Bloomberg.

План Великобритании и Франции более простой и дешевый, чем, например, развертывание полноценных миротворческих сил, и сосредоточен на мониторинге украинской границы, отмечают источники агентства. Однако он будет зависеть от согласия Трампа предоставить авиацию и разведданные, главным образом для охраны воздушного пространства Украины и Черного моря.

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Фото:Will Baxter / Getty Images
Детали находятся в стадии обсуждения — Великобритания и Франция пытаются убедить других членов ЕС предоставить своих солдат и технику. Болгария, Словакия, Хорватия и Польша отказались от участия в этой инициативе, Италия отнеслась скептически, а Германия посчитала, что «слишком рано» брать на себя подобные обязательства, пишет Bloomberg. На следующей неделе премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетит Вашингтон, где намерен убедить Трампа реализовать этот план. Однако, отмечает агентство, остается неясным, удовлетворит ли европейское предложение президента Украины Владимира Зеленского.

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Фото:Gonzalo Fuentes / Reuters

Москва осуждает любую помощь Киеву, считая, что она затягивает сроки конфликта и не изменит его исход. Как утверждал глава российского МИДа Сергей Лавров, присутствие европейских военнослужащих в качестве миротворцев на Украине неприемлемо для России.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Великобритания Франция ЕС США Дональд Трамп Военная операция на Украине гарантии безопасности мирное урегулирование
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