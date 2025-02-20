Bloomberg узнал, что Лондон и Париж хотят попросить у США для Украины

Лондон и Париж работают над планом гарантий безопасности для Украины и намерены отправить менее 30 тыс. солдат и попросить у США авиацию и разведданные, пишет агентство. Москва называла неприемлемым размещение миротворцев ЕС

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Великобритания и Франция разрабатывают план возможных гарантий безопасности для Украины после окончания боевых действий, однако он будет зависеть от согласия президента США Дональда Трампа предоставить в том числе американскую авиацию и разведданные, пишет Bloomberg со ссылкой на западных чиновников.

По словам собеседников агентства, эта инициатива подразумевает размещение менее 30 тыс. европейских военнослужащих в крупных городах Украины, портах и на критически важных объектах инфраструктуры, за исключением восточной территории страны. В Польше и Румынии планируется разместить авиацию, а на их восточных границах — сухопутные войска для возможной переброски на Украину в случае необходимости. Об этом также пишет The Telegraph со ссылкой на западных чиновников.

Также будут использоваться дроны, спутники, разведывательные и наблюдательные самолеты, а в Черном море, вероятно, развернут две оперативные группы для обезвреживания морских мин и патрулирования акватории, отмечает Bloomberg.

План Великобритании и Франции более простой и дешевый, чем, например, развертывание полноценных миротворческих сил, и сосредоточен на мониторинге украинской границы, отмечают источники агентства. Однако он будет зависеть от согласия Трампа предоставить авиацию и разведданные, главным образом для охраны воздушного пространства Украины и Черного моря.

Детали находятся в стадии обсуждения — Великобритания и Франция пытаются убедить других членов ЕС предоставить своих солдат и технику. Болгария, Словакия, Хорватия и Польша отказались от участия в этой инициативе, Италия отнеслась скептически, а Германия посчитала, что «слишком рано» брать на себя подобные обязательства, пишет Bloomberg . На следующей неделе премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетит Вашингтон, где намерен убедить Трампа реализовать этот план. Однако, отмечает агентство, остается неясным, удовлетворит ли европейское предложение президента Украины Владимира Зеленского.

Москва осуждает любую помощь Киеву, считая, что она затягивает сроки конфликта и не изменит его исход. Как утверждал глава российского МИДа Сергей Лавров, присутствие европейских военнослужащих в качестве миротворцев на Украине неприемлемо для России.