Захарова назвала риски размещения миротворцев НАТО на Украине

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Москва не согласна с размещением миротворческого контингента стран Запада на Украине, это может привести к прямому конфликту НАТО и России. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Хотелось бы вновь обратить внимание, что Россия категорически против такого сценария, который чреват прямым столкновением России и НАТО», — заявила Захарова.

Лондон и Париж, по словам официального представителя МИДа, маскируют под видом миротворческой операции возможность военной интервенции на Украину.

О планах разместить европейских военных на территории Украины после достижения мирного соглашения заявили президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. The Times писала о возможном появлении на Украине 10 тысяч военных из стран ЕС.

Страны Запада в рамках «коалиции желающих» встретятся на очередном саммите в четверг, 27 марта, в Париже. Они обсудят свою позицию по Украине и план урегулирования конфликта.