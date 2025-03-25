Москва раскрыла содержание переговоров с США в Эр-Рияде

В Эр-Рияде прошли консультации США с Украиной и Россией. Их Вашингтон характеризовал как «непрямые переговоры» между Киевом и Москвой. Подробнее о том, что обсуждали стороны и что известно об итогах этих встреч, — в материале РБК

Отель The Ritz-Carlton, где прошли переговоры делегаций России и США (Фото: ТАСС)

24 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошли экспертные консультации России и США. От России в них участвовали глава комитета Совета Федерации по международным делам, прежде заместитель министра иностранных дел (2005–2019 годы) Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Беседа. От США, по данным Reuters, — старший директор Совета национальной безопасности Белого дома Эндрю Пик и директор по планированию Госдепартамента Майкл Антон.

В Эр-Рияде США и Россия в первую очередь обсуждали вопросы безопасного судоходства в Черном море, заявил глава МИД России Сергей Лавров. «О результатах предварительных, которые там были достигнуты, сейчас докладывают президенту России, президенту Соединенных Штатов. Обсуждали там, как условились Путин и Трамп, прежде всего вопросы безопасного судоходства на Черном море», — рассказал он. Глава МИДа добавил, что Россия выступает за возобновление черноморской инициативы «в более приемлемой для всех форме».

При этом он подчеркнул, что Москве нужны четкие гарантии. «Наша позиция простая: на слово мы верить не можем этому человеку», — сказал министр, имея в виду президента Украины Владимира Зеленского.

Лавров объяснил, что судоходство в Черном море важно с точки зрения зернового рынка и поставок продовольствия и удобрений в другие страны. «Мы хотим, чтобы рынок зерновых, рынок удобрений были предсказуемы, чтобы нас никто не пытался от этого рынка отвадить, не только потому, что мы хотели получить законную прибыль в честной конкурентной борьбе, но и потому, что мы беспокоимся о положении с продовольственной безопасностью в странах Африки», — заявил министр.

Что известно об итогах консультаций

На повестке был вопрос безопасности в акватории Черного моря — начать об этом переговоры президенты Владимир Путин и Дональд Трамп условились 18 марта. По версии Кремля, речь шла о «реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства»; в изложении Белого дома — о «прекращении огня в Черном море».

Как сказал накануне встречи Карасин, в Эр-Рияд российская делегация ехала «с настроением побороться за решение хотя бы одного вопроса». Что это за вопрос, он не уточнил. В МИДе говорили, что работа идет за закрытыми дверями и что «нужно не столько ждать прорывов, сколько понимать, что работа идет по ряду направлений, и это одно из них». В Кремле — что никаких документов по итогам подписывать не планируется.

В итоге переговоры продлились более 12 часов. Григорий Карасин назвал переговоры «насыщенными, непростыми, но весьма полезными для нас и американцев». «Многие проблемы обсудили. Конечно, далеко не все решили, не во всем согласились, но то, что такой разговор состоялся, мне кажется, это очень своевременно с учетом прихода новой администрации и новых политиков, которые приехали на встречу экспертных групп», — приводит его слова ТАСС. Москва продолжит переговоры с Вашингтоном, «вовлекая и международное сообщество — прежде всего ООН — и отдельные страны», сказал Карасин.

В Кремле детали консультаций раскрывать не стали. «Итоги состоявшихся длительных российско-американских переговоров доложены по столицам. Они сейчас анализируются», — сказал 25 марта журналистам Дмитрий Песков, отметив, что Москва и Вашингтон контакты продолжат.

23 марта в Эр-Рияде американская делегация в том же составе встретилась с представителями Украины — министром обороны Рустемом Умеровым и заместителем главы офиса президента Павлом Палисой. На них Киев рассчитывал определить «параметры предложений о различных режимах прекращения огня» и представить список инфраструктурных объектов, которые он хотел бы вывести из-под ударов в рамках частичного прекращения огня. Как сообщил Умеров, уже находясь в Эр-Рияде, на повестке были предложения по защите энергетических объектов и критической инфраструктуры Украины; в украинскую делегацию вошли эксперты по энергетике и представители военно-морского и военно-воздушного компонентов вооруженных сил республики.

Консультации продлились пять часов. Умеров назвал встречу «продуктивной и предметной», уточнил, что обсуждали «ключевые вопросы, включая энергетику», и этим ограничился. Как 24 марта уточнил советник главы офиса президента Сергей Лещенко, разговор касался двух тем — инфраструктуры и безопасности судоходства; также обсуждали возвращение украинских детей и обмен пленными. «Речь шла об обоюдном прекращении огня. Мы не атакуем их объекты на море, в том числе речные объекты. Они не атакуют наши объекты и наши порты — Херсонский, Николаевский, и порты большой Одессы, чтобы функционировали», — рассказал он, отметив, что технические встречи на этот счет будут регулярными (цитата по УНИАН).

Дональд Трамп 24 марта сообщил, что Вашингтон и Киев согласовали сделку о редкоземельных металлах и скоро ее подпишут. Также, по его словам, стороны обсуждают разграничение территории и контроль над украинскими атомными электростанциями. «Некоторые говорят, что электростанция должна принадлежать Соединенным Штатам <...>, потому что у нас есть опыт», — сказал президент журналистам.

Украинская делегация осталась в Саудовской Аравии — после российско-американских консультаций 25 марта они продолжили переговоры с США. По данным Bloomberg, они обсуждают 30-дневное энергетическое перемирие и прекращение огня в Черном море.

При чем здесь Черноморская зерновая инициатива

Накануне представитель президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Эр-Рияде Россия и США обсудят возобновление Черноморской зерновой инициативы, которая действовала с июля 2022-го по июль 2023 года и предполагала создание безопасных коридоров для вывоза зерна из украинских портов и снятие ограничений на российскую сельхозпродукцию. На вопрос, пойдет ли речь только о безопасности судоходства или еще и о возобновлении зерновой сделки, Песков уточнил, что безопасность судоходства будет обсуждаться в первую очередь. «Но, если вы помните, в ее (зерновой сделки. — РБК) предыдущем виде там была достаточно большая часть обязательств перед нашей страной, которые, кстати говоря, в прошлый раз выполнены не были. Поэтому это тоже сегодня будет на повестке дня», — сказал 24 марта журналистам Песков.

Зерновая сделка, официально известная как Черноморская зерновая инициатива, была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Было подписано два документа — «Меморандум о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки» и «Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины». Конфликтующие стороны подписали их отдельно с Турцией и ООН. Свои подписи под соглашением поставили министр обороны России Сергей Шойгу, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. От Украины документ подписал министр инфраструктуры Александр Кубраков. Сделка продлевалась три раза — 17 ноября 2022 года (на 120 дней), 18 марта и 17 мая 2023 года (на 60 дней каждый раз). Россия отказалась продлевать сделку из-за невыполненных в ее отношении обязательств, 17 июля 2023 года инициатива перестала работать.

Ситуация в Черном море сейчас вызывает серьезную обеспокоенность, говорит эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов, — интенсивное движение военных кораблей, дронов и военно-морской авиации создает риски эскалации вплоть до непреднамеренных столкновений, которые могут привести к прямому противостоянию России и НАТО. Кроме того, Черное море — важный транспортно-логистический коридор, и многие страны заинтересованы в безопасном проходе судов через его акваторию, отметил эксперт.

«Допускаю, что вопрос о Черном море США считают не самым сложным в этом конфликте. Опыт реализации зерновой сделки, которая так или иначе работала, показывает, что можно начать с этого аспекта, чтобы дальше двигаться к полному прекращению боевых действий в том числе и на суше, — сказал РБК Кортунов. — Здесь возникает вопрос, как будут решаться задачи, которые оставались нерешенными при реализации первой зерновой сделки. Если Трамп предложит более эффективные механизмы, то, возможно, новая договоренность окажется более устойчивой».

Как США выстраивают урегулирование

Вашингтон планировал консультации в Эр-Рияде как непрямые переговоры между Москвой и Киевом. «Обе стороны сидят в разных комнатах, и мы спрашиваем одну сторону: «Каковы ваши условия?» Затем идем к другой стороне и спрашиваем ее об их условиях. Фактически это челночная дипломатия между комнатами в Эр-Рияде», — пояснял 20 марта спецпосланник США Кит Келлог, которому Трамп поручил курировать контакты Вашингтона с Киевом. Удалось ли провести разговор в таком формате, учитывая, что встречи проходили в разные дни, неизвестно.

23 марта в интервью CBS советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц изложил американский алгоритм урегулирования.

«Прекращение огня в воздухе», которое, по его словам, уже действует. Однако здесь налицо расхождение между формулировками Москвы и Вашингтона. По информации Кремля, Путин согласился на предложение Трампа «о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры» — мораторий на такие удары президент России ввел 18 марта, на него согласилась и Украина. По сообщению Белого дома, «лидеры договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по объектам энергетики и инфраструктуры».

Прекращение огня в Черном море, с тем чтобы «обе стороны могли перевозить зерно, топливо и возобновить торговлю в Черном море». Спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, также вовлеченный в урегулирование, прогнозировал в консультациях в Эр-Рияде «некоторый реальный прогресс, особенно в том, что касается прекращения огня на судах в Черном море». «И из этого вы естественным образом перейдете к полномасштабному прекращению огня», — сказал он 24 марта.

Затем в планах Вашингтона — обсудить «линию контроля, которая является фактической линией боевого соприкосновения». Речь пойдет, в частности, о «механизмах верификации, миротворчестве, замораживании линий там, где они есть».

«И затем, конечно, более широкий и постоянный мир, который будет своего рода обсуждением территории [в обмен] на постоянный и долгосрочный мир, о чем украинцы склонны говорить или говорили как о гарантиях безопасности», — заключил Уолтц.

Опрошенные РБК эксперты сходятся в том, что США сейчас взяли на себя функции посредника и что непрямые переговоры на сегодня единственно возможный вариант. «Здесь могут быть и откаты, и небольшие удачные шаги, — сказала РБК заместитель директора ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. — Все это очень долгий процесс, потому что представления о том, что хорошо, у сторон разные. Непрямые переговоры с США в качестве посредника, на мой взгляд, сегодня — это пока единственный формат, с которым можно куда-то продвигаться».

Насколько эффективна будет такая работа, зависит от того, насколько хватит терпения у Трампа, продолжает эксперт. «Ему все нужно сделать быстро, но я не уверена, что разногласия России и Украины можно быстро решить. Трамп пытается использовать угрозы и похвалы. Мы видим, что на этапе, предшествовавшем соглашению, эта тактика работает. Далее ее нужно будет сделать более гибкой, — отметила Журавлева. — Трампу нужен какой-то результат, поэтому он будет стараться находить пути взаимодействия. Но если спустя долгое время он не сможет показать внутреннему зрителю результат, вся эта история ему станет просто неинтересна».

По оценке эксперта, возможный срок, который на урегулирование отвел Белый дом, — до конца 2025 года. «В течение этого года ему надо выйти на результат, который он мог бы продемонстрировать как свой успех. Здесь есть большая зависимость от критериев американского президента о его успешности, которые очень расплывчаты, — уточняет Журавлева. — В идеале Трампу нужно, чтобы конфликт закончился, но он вполне может выбрать для себя некий промежуточный момент, который можно представить как успех».