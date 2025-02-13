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Зеленский в два раза снизил требования по числу нужных Киеву миротворцев

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Военная операция на Украине
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Возвращение Трампа в Белый дом
Ранее он говорил о 200 тыс. западных миротворцев, теперь речь о 100 тыс. человек. Зеленский считает, что в миссии должны участвовать и Европа, и США, но Вашингтон выступал против присутствия американских сил на Украине
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters

Украине в рамках мирного соглашения нужно, чтобы Запад разместил 100 тыс. миротворцев, заявил президент страны Владимир Зеленский.

В январе он оценивал требуемое количество в 200 тыс. человек. Как отмечало агентство Reuters, это число сопоставимо с общей численностью Вооруженных сил Франции по состоянию на 2020 год.

«Контингент не 5–7 тыс., но я дал нашим военным задачу: пожалуйста, посчитайте и покажите мне точки. Мы нарисовали карту, если что, у нас все готово, и я в Мюнхене могу об этом говорить. Не очень открыто. Но там нужно 100 тыс. человек, ну, это не о 5 тыс.», — заявил президент (цитата по «РБК Украина»).

По его словам, без гарантий безопасности, которые могут представлять собой вступление Украины в НАТО, передача вооружений, ядерное оружие или определенный пакет сдерживания, нельзя говорить о прекращении огня. Еще один вариант, по его словам, — это «строить НАТО на Украине», что будет подразумевать поставки оружия и миротворческий контингент от Европы и США.

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В конце прошлого года The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, сообщила, что президент США Дональд Трамп во время встречи с Зеленским и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже 7 декабря высказал идею о возможном размещении европейских войск на территории Украины. По данным издания, подобная инициатива ранее обсуждалась между Великобританией и Францией, а затем к обсуждению присоединились США, Украина и ряд других европейских государств. Пентагон исключал отправку американских войск на Украину в рамках каких-либо гарантий безопасности.

31 января The Times со ссылкой на анонимных дипломатов и чиновников написала, что идею отправки миротворцев поддерживают в Лондоне, Париже и некоторых североевропейских столицах, однако Берлин выступает против. Страны Балтии и Польша, в свою очередь, выразили опасения, что развертывание миротворческих сил потребует значительных ресурсов НАТО, что может ослабить их обороноспособность.

По информации Politico, европейские союзники Киева обсуждали возможность отправки миротворческого контингента численностью до 50 тыс. военнослужащих из пяти-шести стран. Эти силы могли бы обеспечивать безопасность вдоль демаркационной линии между Россией и Украиной в случае достижения перемирия.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в декабре заявил, что Москва не поддерживает идею ввода на Украину миротворческого контингента под эгидой «британских и европейских сил». Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что данный вопрос «может быть рассмотрен» в рамках переговоров.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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