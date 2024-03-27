Патриарх заявил о попытках столкнуть представителей двух религий в России

Противники России пытаются столкнуть представителей двух традиционных религий в стране, заявил патриарх Кирилл. По его словам, таким действиям противостоит мировоззренческое и нравственное единство православных и мусульман

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Противники России предпринимают попытки столкнуть представителей двух традиционных религий в стране. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на внеочередном съезде Всемирного русского народного собора в разговоре о теракте в «Крокус Сити Холле», передает ТАСС.

«Недоброжелатели России пытались использовать внутренние проблемы с миграционной ситуацией, обострив межнациональные отношения в нашей стране, в том числе с помощью радикального исламистского фактора», — сказал патриарх. По его словам, была попытка «столкнуть две традиционные религии». Таким попыткам раскачать ситуацию в России противостоит мировоззренческое и нравственное единство православных и мусульман, добавил Кирилл.

После теракта глава РПЦ поручил духовенству Московской епархии обеспечить повышенный уровень безопасности храмов, особенно во время праздничных богослужений с многочисленными верующими. 24 марта во всех храмах Москвы прошли литургии в память о жертвах атаки террористов. Патриарх выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате теракта.

Вечером 22 марта вооруженные лица напали на собравшихся в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник». По последним данным, жертвами стали 139 человек. 92 пострадавших остаются в больницах.

Вчера МЧС опубликовало предварительный список погибших при теракте. В нем 120 имен.

На следующий день после теракта глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четырех непосредственных участников атаки. Последних суд арестовал 24 марта, им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

О том, что ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» на себя взяла запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ), сообщали Reuters и The New York Times. Бортников заявлял, что атаку готовили радикальные исламисты, однако украинские спецслужбы также причастны к этому. Глава ФСБ также упомянул, что «на той стороне» готовились встречать террористов «как героев». «Теракт в «Крокусе» нужен был западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию, создать панику в обществе в России», — подчеркнул Бортников. До этого он говорил, что первичные данные от задержанных по делу о теракте подтверждают «украинский след».

25 марта Путин сообщал, что нападение на «Крокус Сити Холл» было совершено радикальными исламистами, но российскую сторону интересует, кто заказчик теракта. По его мнению, это было выгодно тем, кто «воюет с нами с 2014 года».

После атаки террористов Путин говорил, что нападавшие, которые пытались скрыться, ехали в сторону Украины, «где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно» для перехода границы.