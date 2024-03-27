Минздрав Подмосковья: в больницах остаются 83 пострадавших в «Крокусе»

Власти назвали число остающихся в больницах после теракта в «Крокусе»

Из больниц по состоянию на 10:00 мск 27 марта выписаны 40 человек, говорится в сообщении подмосковного Минздрава

Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press

В больницах по состоянию на 10:00 мск 27 марта остаются 83 человека, которые пострадали при теракте в «Крокус Сити Холле», следует из списка, опубликованного минздравом Московской области. 40 человек выписаны.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что все пострадавшие, поступившие в столичные больницы в тяжелом состоянии, выжили. По его словам, в московских медучреждениях остаются 60 человек, 34 — выписаны.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта, в концертный зал ворвались вооруженные люди, начали стрелять и подожгли здание. По последним данным, погибли 139 человек, пострадали 182.

По делу о теракте арестованы восемь человек, в том числе четверо исполнителей атаки.

Ответственность за нападение на себя взяло афганское крыло запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Теракт готовили радикальные исламисты, однако украинские спецслужбы причастны к нападению, заявлял директор ФСБ Александр Бортников. Киев свою причастность опровергал.