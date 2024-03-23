Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей в теракте

Московский патриарх и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Вечером в пятницу, 22 марта, в концертном зале люди в камуфляже открыли стрельбу по посетителям концерта группы «Пикник»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате теракта в «Крокус Сити Холле», который произошел в подмосковном Красногорске. Об этом сообщается на сайте Патриархии.

«Глубоко потрясен произошедшим терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл», который унес множество жизней мирных людей. Совершенное злодеяние поражает своим цинизмом и жестокостью. Выражаю вам искренние соболезнования и сердцем скорблю вместе с вами», — отмечается в соболезновании.

Патриарх надеется, что преступление будет успешно раскрыто правоохранительными органами и специальными службами, а ответственные за его организацию и исполнение будут привлечены к суду.

«Горячо переживая за всех вас, призываю не терять веру, хранить мужество, силу духа и усердно молиться ко Господу, Который всегда рядом со страждущими и скорбящими», — сказал Кирилл.

Также сообщается, что Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению окажет «всю необходимую пастырскую помощь пострадавшим и семьям погибших».

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» как минимум пять человек в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия по посетителям концерта группы «Пикник», сообщил РБК источник в правоохранительных органах. После стрельбы в здании ТЦ начался пожар. МЧС сообщило о выводе из подвала 100 человек, эвакуация также проводится с крыши здания. Во время пожара началось обрушение кровли, сообщал корреспондент РБК.

Во время атаки погибли 40 человек, более 100 ранены, сообщила ФСБ по предварительным данным. Всего в зале могло находиться порядка 6,2 тыс. человек. Около 50 машин скорой помощи направили к месту происшествия, первые раненые уже доставлены в больницы.

Следственный комитет по поводу произошедшего завел уголовное дело по ст.205 УК (террористический акт). Пресс-служба Росгвардии сообщила, что на месте теракта в сотрудники ведомства ищут преступников. «Ведется поиск преступников и эвакуация граждан из здания», — заявили там.

Местное управление Московской области Роспотребнадзора в связи с пожаром рекомендовало снизить время пребывания на улице, также плотно закрыть окна и двери.