Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей в теракте
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате теракта в «Крокус Сити Холле», который произошел в подмосковном Красногорске. Об этом сообщается на сайте Патриархии.
«Глубоко потрясен произошедшим терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл», который унес множество жизней мирных людей. Совершенное злодеяние поражает своим цинизмом и жестокостью. Выражаю вам искренние соболезнования и сердцем скорблю вместе с вами», — отмечается в соболезновании.
Патриарх надеется, что преступление будет успешно раскрыто правоохранительными органами и специальными службами, а ответственные за его организацию и исполнение будут привлечены к суду.
«Горячо переживая за всех вас, призываю не терять веру, хранить мужество, силу духа и усердно молиться ко Господу, Который всегда рядом со страждущими и скорбящими», — сказал Кирилл.
Также сообщается, что Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению окажет «всю необходимую пастырскую помощь пострадавшим и семьям погибших».
Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» как минимум пять человек в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия по посетителям концерта группы «Пикник», сообщил РБК источник в правоохранительных органах. После стрельбы в здании ТЦ начался пожар. МЧС сообщило о выводе из подвала 100 человек, эвакуация также проводится с крыши здания. Во время пожара началось обрушение кровли, сообщал корреспондент РБК.
Во время атаки погибли 40 человек, более 100 ранены, сообщила ФСБ по предварительным данным. Всего в зале могло находиться порядка 6,2 тыс. человек. Около 50 машин скорой помощи направили к месту происшествия, первые раненые уже доставлены в больницы.
Следственный комитет по поводу произошедшего завел уголовное дело по ст.205 УК (террористический акт). Пресс-служба Росгвардии сообщила, что на месте теракта в сотрудники ведомства ищут преступников. «Ведется поиск преступников и эвакуация граждан из здания», — заявили там.
Местное управление Московской области Роспотребнадзора в связи с пожаром рекомендовало снизить время пребывания на улице, также плотно закрыть окна и двери.
Обстановка у Крокус Сити Холла, где произошла стрельба и начался пожар. Видео
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