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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Суд арестовал первого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

Басманный суд арестовал подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

В воскресенье, 24 марта, Басманный районный суд Москвы арестовал до 22 мая первого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщили в суде. Это Мирзоев Далерджон Баротович. Он полностью признал вину.

Задержанным предъявили обвинения в терроризме (ст. 205 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье уголовного кодекса предусматривает пожизненное лишение свободы.

Днем 24 марта с ними проводились следственные действия, сообщал Следственный комитет

В пятницу вечером, 22 марта, около 20:00 четверо вооруженных людей в камуфляже открыли стрельбу по посетителям «Крокуса». Участники нападения подожгли концертный зал, где готовилась к выступлению группа «Пикник». Через 20 минут после нападения террористы скрылись с места расстрела на белом автомобиле «Рено». На месте расстрела следователи обнаружили четыре комплекта боевой амуниции (разгрузки), более 500 патронов и 28 магазинов, два автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие, сообщил в воскресенье Следственный комитет России.

В здании возник пожар на площади около 13 тыс. кв. м., который привел к обрушению крыши и полному выгоранию концертного зала. Открытое горение ликвидировали только к вечеру субботы, 23 марта. Число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» к 17:00 мск 24 марта выросло до 180 человек, следует из обновленного списка Минздрава Подмосковья. На месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых — дети, сообщил Следственный комитет вечером 24 марта.

На следующий день после теракта были задержаны 11 подозреваемых, в том числе четверо участников нападения — их задержали в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что террористы «двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы». Киев отверг причастность к случившемуся.

23 марта телеканал RT и его главред Маргарита Симоньян показали видеозапись допроса возможных террористов. Один из них рассказал, что получал указания через Telegram, где «слушал урок проповедника». За нападение мужчине обещали около 500 тыс. руб. и половину этой суммы заплатили в качестве аванса. Еще один задержанный, которому 30 лет, сообщил, что оружие они выбросили где-то на дороге до задержания. Из допроса задержанного, которого Симоньян называет главарем, ясно, что он и еще один человек жили в Москве в хостеле на трассе.

24 марта по всей России объявлен траур, отменены культурные и спортивные мероприятия.

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«Крокус Сити Холл» Басманный суд арест террористы нападение
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