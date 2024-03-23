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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Патриарх Кирилл поручил усилить безопасность храмов в Москве

Патриарх Кирилл поручил усилить безопасность храмов после теракта в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Патриарх Кирилл поручил усилить меры безопасности в храмах. 24 марта во всех церквях Москвы пройдут литургии в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле»
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поручил духовенству Московской епархии обеспечить повышенный уровень безопасности храмов, особенно в праздничные богослужения с большим числом верующих, сообщила пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ).

Там отметили, что 24 марта во всех храмах Москвы пройдут литургии в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Кроме того, патриарх Кирилл призвал оказать особое внимание пострадавшим и родственникам погибших. «При обращении в храмы и монастыри с просьбой об отпевании погибших в террористическом акте надлежит совершать таковые безвомездно», — говорится в сообщении РПЦ.

Ранее патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших в «Крокус Сити Холле». Он выразил надежду на успешное раскрытие преступления и привлечение к суду всех виновных.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные ворвались в здание, расстреляли находившихся там людей, подожгли помещения и скрылись.

Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

По данным СК, погибли 115 человек, возгорание локализовано, на месте происшествия продолжаются поисковые работы. Основными причинами смерти стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения. В Минздраве сообщали о госпитализации 107 пострадавших, 16 из них находятся в крайне тяжелом состоянии, 44 — в тяжелом. Еще восемь человек выписали, а 32 оказали медицинскую помощь амбулаторно.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об угрозе обрушения «остатков» потолка в концертном зале «Крокус Сити Холла». По его словам, помещение выгорело полностью. Ночью над зрительным залом рухнула крыша.

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В ФСБ отчитались о задержании 11 человек, четверо из них были непосредственными участниками теракта. По данным ведомства, их нашли в Брянской области, они планировали перейти через границу с Украиной.

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Юлия Овчинникова
Россия Московская область патриарх Кирилл РПЦ теракт
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