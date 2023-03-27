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Кремль исключил влияние реакции Запада на размещение оружия в Белоруссии

Дмитрий Песков: реакция Запада не заставит Россию изменить планы по ТЯО в Белоруссии
О намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии заявил в минувшие выходные Владимир Путин. Украина призвала в связи с планами Кремля созвать СБ ООН, а Германия назвала это запугиванием
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Планы России по размещению тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии остаются неизменными, несмотря на реакцию ряда стран, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Планы России такая реакция, безусловно, поменять не может. Президент все объяснил в своих заявлениях, которые он сделал в интервью в субботу. К этому добавить нечего», — сказал Песков журналистам.

Президент Владимир Путин 25 марта в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Россия 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Путин подчеркнул, что оружие Белоруссии Россия не передаст, но разместит свое на территории страны. При этом белорусский лидер Александр Лукашенко давно ставит вопрос о размещении в Белоруссии российского ТЯО.

Путин отметил, что поводом для переговоров с Лукашенко по этому вопросу также стало заявление Великобритании о передаче Украине снарядов с обедненным ураном, поскольку это «так или иначе связано с ядерными технологиями». По словам Путина, 3 апреля Москва начнет обучать экипажи работе с переоборудованными для применения тактического оружия самолетами. Путин подчеркнул, что при размещении ядерного вооружения на территории Белоруссии Россия не нарушает своих обязательств в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

В НАТО заявили, что будут внимательно следить за ситуацией вокруг размещения тактического ядерного оружия России в Белоруссии, однако пока блок не видит изменений в ядерном потенциале Москвы.

В Евросоюзе заявили, что размещение в Белоруссии российского ТЯО будет означать дальнейшую «безответственную эскалацию» и создаст угрозу европейской безопасности. «ЕС готов ответить дальнейшими санкциями», — написал в Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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Решение Путина осудил МИД Франции, а постоянный представитель республики при ООН Николя де Ривьер призвал Россию «продемонстрировать ответственность, ожидаемую от государства, обладающего ядерным оружием, и выйти из этого дестабилизирующего соглашения».

Министерство иностранных дел Германии расценило планы России разместить на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие как «попытку запугивания». «Сравнение, сделанное президентом Путиным, с ядерным обменом НАТО вводит в заблуждение и не может служить для оправдания шага, объявленного Россией», — заявили в германском внешнеполитическом ведомстве.

В Киеве после заявления Путина потребовали созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. В МИД Украины призвали G7 и ЕС предупредить Минск о «далеко идущих последствиях» размещения российского ядерного оружия. Киев также ожидает «эффективных действий» со стороны постоянных членов Совета Безопасности ООН — США, Китая, Великобритании и Франции, которые несут «особую ответственность за недопущение угроз агрессии с использованием ядерного оружия», отмечается в сообщении.

Официальный представитель китайского МИДа Мао Нин в ответ на просьбу прокомментировать решение России по ТЯО напомнила, что в январе прошлого года лидеры пяти ядерных держав опубликовали совместное заявление, в котором подчеркнули, что ядерную войну невозможно выиграть. «В нынешней ситуации все стороны должны сосредоточиться на дипломатических усилиях по мирному урегулированию кризиса в Украине и совместно содействовать деэскалации ситуации», — добавила дипломат.

Белорусский лидер Александр Лукашенко 7 марта заявлял, что его страна не планирует вступать в военный конфликт.

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Теги
Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Белоруссия ядерное оружие размещение планы Россия Кремль
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