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ЕС пригрозил санкциями за размещение ядерного оружия в Белоруссии

Жозеп Боррель: ЕС готов ответить санкциями на размещение ядерного оружия в Белоруссии
Размещение российского ядерного оружия в Белоруссии станет угрозой для безопасности Европы. Минск еще может остановить это, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Фото: Spada / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Spada / Keystone Press Agency / Global Look Press

Размещение в Белоруссии российского ядерного оружия будет означать дальнейшую «безответственную эскалацию» и создаст угрозу европейской безопасности, написал в своем Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Минск, по его словам, еще может остановить это.

«ЕС готов ответить дальнейшими санкциями», — сообщил Боррель.

Размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии 25 марта анонсировал президент России Владимир Путин. По его словам, Москва уже помогла Минску переоборудовать самолеты, способные применять этот тип оружия, и передала комплекс «Искандер», который может быть носителем такого вооружения.

Президент также сообщил, что с 3 апреля Россия начнет обучение белорусских экипажей, а к июлю построит в Белоруссии хранилище для ядерных вооружений.

Путин объяснил, что размещение ядерного вооружения произойдет, поскольку соответствующий вопрос давно ставит президент Белоруссии Александр Лукашенко. В то же время дополнительным поводом для такого решения стали планы Великобритании поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном, сказал он.

В Минобороны Британии сообщили о планах поставить Украине снаряды с обедненным ураном 21 марта. Путин, комментируя это на встрече в Москве с председателем КНР СИ Цзиньпином, сказал, что «коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом». Британское Минобороны сочло это «дезинформацией». «Это стандартный компонент, он не имеет никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать», — сказали в министерстве.

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Комментируя планы России разместить ядерное оружие в Белоруссии официальный представитель НАТО заявил, что альянс внимательно следит за ситуацией. В то же время, организация не видела никаких изменений в ядерной позиции России, которая заставила бы НАТО скорректировать свою, добавил он.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
ядерное оружие Белоруссия Жозеп Боррель ЕС санкции
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