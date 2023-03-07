Лукашенко исключил втягивание Белоруссии в конфликт после попытки теракта

Александр Лукашенко (Фото: Владимир Астапкович / ТАСС)

Белоруссия не планирует вступать в военный конфликт, заявил президент Александр Лукашенко, передает «БелТА».

Ранее он сообщил о провалившейся «операции против Белоруссии»: по словам главы государства, СБУ вместе с ЦРУ США пытались уничтожить на территории республики российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50, но злоумышленников задержали. По словам президента, операцию начали планировать от пяти до восьми месяцев назад, подготовив для этого террориста — гражданина России с украинским паспортом, который родился в Кривом Роге, но жил в Крыму.

Лукашенко назвал случившееся вызовом и подчеркнул, что «такие операция не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим». Президента Украины Владимира Зеленского он назвал «гнидой».

«Если они рассчитывают (я ведь знаю, что они хотят нас втянуть в войну по команде американцев) … Если вы думаете, что вы, бросив этот вызов, втяните нас в войну завтра, которая сегодня идет уже по всей Европе, вы заблуждаетесь», — заверил он.

По словам Лукашенко, попытка взорвать самолет не имела никакого военного значения, «все было рассчитано на средства массовой информации». Он назвал эту неудавшуюся атаку и недавнее нападение диверсантов в Брянской области России «звеньями одной цепи».

2 марта брянские власти сообщили о проникновении ДРГ в села Любечане и Сушаны. Диверсанты обстреляли автомобиль, погибли два человека, был ранен ребенок. Президент России Владимир Путин назвал нападение терактом.